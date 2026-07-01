美伊衝突 美前副國務卿坎伯：中能源韌性強或成贏家

曾於美國前總統拜登政府任內擔任副國務卿的坎伯近日表示，若荷莫茲海峽遭封鎖，中國憑藉充足能源儲備與產業韌性，可能成為本輪美伊衝突下的「贏家」。(路透資料照)

美伊衝突持續，曾於美國前總統拜登 政府任內擔任副國務卿的坎伯（Kurt Campbell）近日表示，若荷莫茲海峽 遭封鎖，中國憑藉充足能源儲備與產業韌性，可能成為本輪美伊衝突下的「贏家」。他並指，美國總統川普 政府內部對中國政策出現分歧，主張深化對華經貿合作的一派正逐漸占據上風。

日經亞洲報導，坎伯其所屬智庫「亞洲集團」（The Asia Group）近期發布報告到，若荷莫茲海峽被有效關閉，中國將從中獲得明顯的戰略優勢。坎伯表示，這份報告表明，至少目前來看，在這場擾亂全球貿易的衝突中，中國似乎成了贏家之一。

坎伯進一步指出，中國之所以具備相對韌性，關鍵在於其在多個工業領域擁有較完整的供應與調度能力，「在能源供應方面擁有冗餘儲備與龐大庫存」。他表示，儘管相關優勢可能隨時間逐步減弱，但至少在當前階段，中國仍是較能承受衝擊的主要經濟體之一。

在地緣政治層面，坎伯認為，川普政府對中東的過度關注，可能會讓密切關注事態發展的亞洲盟友陷入複雜的局面，乃至引發擔憂。人們擔心川普的立場正在傾向於中國，美國的軍事力量也更加集中於中東地區。

針對近期美伊衝突發展，坎伯直言，局面未如美方預料的那樣發展。「川普認為這場衝突會很快結束。他被（以色列總理）內唐亞胡等人說服了，但正如我們所看到的，事情並沒有按他預想的那樣發展。所以我認為這令人擔憂，恐怕他們不知道如何擺脫這場衝突。」川普永遠不會承認自己犯了錯誤或戰略失誤。但如果看看美國的民意調查，就會發現即使是他最忠實的擁護者也對這場戰爭的一些後果感到擔憂。

在中美關係部分，坎伯表示，川普政府內部對華政策立場分歧明顯，一方面將中國視為長期戰略挑戰，另一方面則強調經貿往來可帶來實際利益。他指出，目前主張推動對華經貿合作的務實經貿合作派正逐漸占據上風，部分科技限制措施也已出現調整或放寬。

坎伯並提到，川普與中方的外交互動，相較其在七大工業國集團（G7）峰會期間，顯得更為積極。他同時表示，不希望亞洲區域治理出現類似「G2」架構，認為這將不利於美國利益。

中國外交部發言人郭嘉昆2025年在回應川普關於「G2」的說法時曾表示，中美在地區和國際舞台應該良性互動，當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。