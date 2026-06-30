中國「民族團結進步促進法」 7/1上路 多國政府高度關切

中國「民族團結進步促進法」將於7月1日實施，引發多國政府及人權組織的關切。（中新社）

中國「民族團結進步促進法」7月1日實施，引發德國 、澳洲、歐盟 、美國及多個人權團體與學者陸續表達關切，擔心該法可能涉及語言、宗教及文化等領域的規範強化，並對境外人士與跨國適用問題帶來不確定性，部分觀察亦關注其可能產生的寒蟬效應與對外交流影響。

德國之聲報導，德國聯邦政府對該法「表示高度關切」，德國外交部發言人指出，該法為中國現有少數民族政策「提供擴展的法律基礎」，可能進一步削弱少數民族語言教育及宗教自由等權利，並存在「跨國鎮壓風險」。聯合國 人權事務高級專員蒂爾克亦曾呼籲廢除該法，並指出其可能加劇對言論、宗教、文化及集會自由的限制。

澳洲ABC則於29日在社群媒體X發文指出，澳洲政府已就該法向中國及聯合國人權理事會表達關切。澳洲外交貿易部發言人表示，該法人權影響值得關注，特別是可能限制境外人士權利與自由。澳洲西藏委員會（Australia Tibet Council）指出，該法可能影響澳洲公民，並呼籲澳洲外交部長黃英賢「採取行動」，該會認為該法可能針對海外人士與組織，引發對跨國鎮壓及在澳藏人安全的擔憂。

歐洲議會亦呼籲中國廢除該法，並警告其可能對歐盟關係及相關族群（西藏、新疆和內蒙古）造成「嚴重後果」。「議會譴責這項法律鼓勵同化政策，限制文化、宗教和語言自由，這違反了中國在國際法下的義務。」

美國之音則引述美國眾議院中國問題委員會共和黨主席穆勒納爾（John Moolenaar）說法稱，該法是「中共殘暴和偏執的丑陋升級」，並認為北京還將利用它進一步延續暴行，並使其對藏人、維吾爾族和其他宗教信仰者以及被其歸類為少數民族的人們的虐待合法化。他批，中共這一做法是在「開倒車」，並指真正的民族團結來自於公民「自由生活和自在敬拜」。

此外，日本自民黨東京都議會黨團副幹事長白川司近日投書日本商業雜誌《PRESIDENT》指出，該法第63條境外適用條款最受關注，可能使涉及「分裂」等行為被納入海外治理框架，並引發跨國適用及言論寒蟬效應。

日本參議員石平日前則在社交平台發文表示，他準備7月1日一在自己的日文X和中文X發文，痛批中共對少數民族的壓迫與強制性同化，並表達對台灣民主與自由的讚賞，希望中國政府當天就能將他定罪，讓他成為所謂的民族團結促進法的第一個犯人。

此前，陸委會副主委梁文傑表示，該法概念模糊、缺乏明確定義，可能導致民眾自我審查，並引發國際憂慮。他並指出，即使沒有該法，台灣人赴陸風險依然存在。