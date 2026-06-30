放眼望去都是中國企業 歐盟能源業籲加速 「去依賴」

今年歐洲智慧能源展吸引約2800家參展商參展，其中至少750家來自中國。圖中寧德時代的攤位十分顯著。（美聯社）

歐洲能源轉型對中國供應鏈 依賴程度升高，近期針對中國製逆變器等設備祭出限制措施，並納入資安與供應鏈安全考量，引發市場關注管制是否擴大。與此同時，在德國 慕尼黑舉行的歐洲最大太陽能與儲能展中，約2800家參展商中約750家來自中國，為除德國外最大參展群體。

香港南華早報報導，一名參加「The Smarter E Europe 2026」展會的德國家庭儲能企業公關主管表示，「放眼望去，到處都是中國企業。」在他攤位周邊，包括麥田能源、海博思創與寧德時代等中國企業林立。展會統計顯示，參展商約2800家，其中約750家來自中國，但實際比例可能更高，因僅以註冊地計算。

報導稱，中國企業在歐洲能源系統承壓之際存在感更為突出。近期極端高溫席捲歐洲多國，也帶動中國製冷氣與風扇進口需求上升。

然而，這種依賴同時引發歐盟 警惕。歐盟委員會在展會前宣布，禁止在歐盟資助項目中使用中國製「逆變器」（或稱「變流器」，可將太陽能面板產生的直流電轉為交流電），理由包括資安風險與供應依賴問題，相關限制也擴及電力轉換系統（PCS），使儲能與太陽能設備一併納入管制。據業界估計，歐洲超過220吉瓦太陽能裝置使用中國製逆變器。

多名中國參展企業表示，禁令主要影響公共與商業專案，住宅市場衝擊有限。儘管如此，中國企業在展會上仍持續推出新技術，包括電網形成技術、AI應用及大型儲能系統。華為、派能科技、比亞迪及寧德時代均展示新產品布局。

作為全球最大逆變器製造商，華為展位規模最大，並與多家歐洲經銷商合作，顯示其在歐洲市場深度布局。陽光電源亦推出新儲能產品，並推進在波蘭設廠計畫。

對歐洲企業而言，與中國企業關係呈現競合並存。一名歐洲業者表示，「一家中國公司可以同時是競爭者與供應商，有時甚至兩者都是」，他所在公司將中國製零組件整合並改造後供應歐洲市場，「你很難找到一個產品，其中某個環節完全沒有中國供應鏈參與。」

路透提到，歐盟逆變器禁令將影響至少14吉瓦新太陽能裝置容量，約占年度安裝量五分之一以上，並推升系統成本壓力。同時，歐盟政策也正改變中國企業在歐洲的營運模式。部分企業透過整體解決方案方式進入市場，在受限領域以替代設備維持專案運作，但仍確保系統並網能力。

此外，市場更關注後續政策走向。歐盟已將逆變器禁令視為擴大監管的起點，未來網路安全法修訂可能進一步擴大對「高風險供應商」限制範圍。部分業者則坦言，最大不確定性在於政策變動頻率，「今天一套、明天又一套」。