海峽中山論壇登場 今年規模最大、青年占比最高

海峽兩岸中山論壇開幕式盛大登場，來自兩岸、港澳各界近2000名嘉賓齊聚與會。圖／聯合影音號【作者：羅印冲，日期：2026-06-30，數位典藏序號：20260629100549220】

適逢孫中山誕辰160周年，第6屆海峽中山論壇於6月28日在廣東中山孫中山紀念堂盛大舉行開幕典禮，來自兩岸、港澳各界近2000名嘉賓齊聚一堂，圍繞大灣區產業優勢等議題深入交流，共享大灣區產業發展機遇。

開幕當日同步完成大陸全國台企聯與中山產業合作備忘錄簽署，雙方正式建立長期交流機制，未來將持續推動產業參訪、廠商媒合、技術交流等合作，為台商布局發展搭建穩定通道。

台企聯常務副會長韓螢煥表示，「透過論壇走訪當地產業聚落，深中通道徹底翻轉過往交通受限的困境，快速串聯深圳研發資源與中山充足產業用地，完整上下游供應鏈，能夠充分協助台資廠商推動智慧產線改造、完成產業轉型。」他提到，過去往返深中耗時冗長、產業串聯不易，如今時距大幅壓縮，貨運、人員調度更為靈活，後續也將號召台灣各產業工會、廠商組團前來中山考察，拓展技術合作與擴產空間。

扎根中山30餘年的中山市台商協會會長陳世岳分享在地經營觀察，「昔日往返深中需耗費數小時，如今僅半小時便能互通，企業不用重複設置跨城分廠、倉庫，可將資源集中投入研發與市場拓展。」他指出，中山近年釋放大量全新產業用地，搭配運作33年的成熟台商社群，不僅適合傳統製造業更新產線、數位升級，也非常適合新創團隊落地布局、拓展營運規模。

同為台企聯常務副會長、深耕五金塑膠產業多年的翟所領也在論壇中肯定中山的產業環境。他說，「中山長年累積超過1500家台資廠商，橫跨精密加工、電子、輕工等多元領域，許多老牌企業長期穩定經營、持續擴張，是台灣廠商前來布局最真實的成功參考案例」。

據悉，海峽兩岸中山論壇自2010年創辦、每三年舉辦一屆，經長期深耕已成為兩岸產業往來、廠商交流的重要平台。本屆是歷屆中山論壇中規模最大、台灣民眾參與面最廣、青年占比最高的一屆。活動組織開展一場開幕式（主論壇）、兩場分論壇、九項交流活動。兩場分論壇將於29日分別在中山大學和中山市同步舉行。