運20宣傳片尾有彩蛋 「小六」被猜測是六代機

國產大型運輸機運20即將迎來列裝空軍十周年紀念日。(取材自中國軍號)

中國軍方近期發布的一支運20系列宣傳片，因片尾一句「先加六爺再加小六」引發外界關注與討論。該影片由「中國軍號」於28日推出，內容回顧運20系列發展，並展示運20B搭載國產渦扇20發動機的最新狀態。然而短短一句飛行員對話，卻成為網路熱議焦點，外界紛紛猜測「小六」所指究竟為何。

央視新聞引述軍事評論員傅前哨分析指出，「六爺」在軍事語境中普遍被認為是轟6轟炸機的俗稱，因此指向明確；但「小六」則存在多種解讀空間。他認為，該稱呼可能並非具體指向已公開裝備，而是象徵性或代號式說法，其中一種可能，是外界關注已久的第六代戰機概念。

傅前哨表示，若從命名邏輯推測，「小六」確實可能讓人聯想到六代機，但目前並無官方資訊可證實相關關聯，因此仍應視為推測。他強調，宣傳片中的對話，更可能屬於形象化表達，用以呈現空中作戰體系的延伸，而非釋出具體裝備訊息。

媒體報導，這支宣傳片同時也系統呈現運20系列發展成果。自2016年列裝以來，運20已逐步發展出運20A、運20B及運油20A等多種型號，形成涵蓋運輸、加油與支援任務的多用途平台，成為解放軍 遠程戰略投送的重要核心裝備。

其中，運20B被視為關鍵升級型號，搭載國產渦扇20發動機後，在推力、油耗與航程方面均有所提升，最大起飛重量約220噸、最大載重約66噸，整體性能較早期版本更為強化。軍事觀察人士指出，隨著動力系統逐步國產化，運20系列在產能與應用層面仍具擴展空間。

此外，片中亦出現大型預警機畫面，引發外界對未來改裝版本的聯想。傅前哨認為，以運20B為平台發展空中預警機具備技術可行性，若進一步整合大型雷達系統，有望強化空中偵察與指揮能力，提升整體作戰體系效能。

報導稱，「六爺」與「小六」這段看似輕描淡寫的對話，因具象徵性與開放解讀空間，引發對中國未來空中裝備發展的廣泛猜測。雖然相關說法仍屬外界推測，但也反映出解放軍宣傳內容逐步融合隱喻與體系敘事，使軍事資訊更具延展性與話題性。