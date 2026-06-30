俠客島：東風17短短幾分鐘視頻 蘊含龐大信息量
央視日前首度公開東風17高超音速導彈在西北戈壁的多車齊射實彈畫面。多輛發射車公路一字排開，起豎、點火一氣呵成。這段短短幾分鐘的視頻，實則蘊含了極其龐大的信息量，展現出中國國防工業的系統性突破。
官媒「俠客島」指出，東風17這段發射畫面傳遞三大信息：極致「無依托」快反能力、降維打擊的「無法攔截」技術、飽和打擊的實戰威懾。
報導指出，早期彈道導彈發射需要浩浩蕩蕩的保障車隊，耗時數小時，極易暴露。而視頻中的東風17展現了強大的「無依托發射」技術。東風17使用固體燃料， 導彈在出廠時就密封在發射筒內，可長期保存、即到即用。此外， 發射車集運輸、起豎、發射於一體。隨便找塊空地，就能瞬間完成自身定位、敵我坐標解算與彈道參數裝訂。
視頻背後也昭示著東風17的兩大硬核實力。 導彈末端釋放扁平楔形彈頭，在大氣層邊緣以10馬赫以上的高超音速「打水漂」，能進行大範圍無規則變軌，讓敵方反導系統無法探測與預知軌跡。
此外，畫面中震撼的「多車齊射」絕非為了好看，而是核心的實戰標準。同時釋放多枚無法預測軌跡的高超音速導彈，能瞬間讓敵方的攔截系統超負荷癱瘓。外媒一致認為，這是繼東風21D、東風26後，又一款對航母戰鬥群構成實質威懾的「大國重器」。
畫面重點展示東風17的無依托快速發射、末端高速變軌突防，以及多車齊射形成的飽和打擊威懾，說明其具備實戰化部署與快速反應能力。 因為它不需龐大保障車隊與長時間準備，發射車即可完成定位、解算與發射，能在隱蔽空地迅速起豎點火，大幅提高生存性與突然性。 其彈頭在高空邊緣以超高速度滑翔並大範圍無規則變軌，使攔截方難以探測和預判軌跡；若多枚同時齊射，更可能讓防禦系統超負荷失效。
精華 FAQ
畫面重點展示東風17的無依托快速發射、末端高速變軌突防，以及多車齊射形成的飽和打擊威懾，說明其具備實戰化部署與快速反應能力。
因為它不需龐大保障車隊與長時間準備，發射車即可完成定位、解算與發射，能在隱蔽空地迅速起豎點火，大幅提高生存性與突然性。
其彈頭在高空邊緣以超高速度滑翔並大範圍無規則變軌，使攔截方難以探測和預判軌跡；若多枚同時齊射，更可能讓防禦系統超負荷失效。
上一則
運20宣傳片尾有彩蛋 「小六」被猜測是六代機
下一則