105周年黨慶 習近平將發表講話、授七一勳章

慶祝中共建黨105周年音樂會29日在北京舉行，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等領導人，與約3000名觀眾一起觀看演出。(新華社)

中共 將於7月1日上午10時在北京人民大會堂舉行「慶祝中國共產黨 成立105周年大會」，中共總書記習近平 除將向「七一勳章」獲得者頒授勳章外，也將發表重要講話，預料將針對黨建、國家治理及未來發展方向提出最新論述。與此同時，北京智庫發布最新安全風險報告，把台海局勢列為中國安全的首要風險。

新華社報導，本次大會除頒授「七一勳章」外，也將表彰全國優秀共產黨員、全國優秀黨務工作者及全國先進基層黨組織。中國官方歷來在建黨紀念採取「逢五逢十」擴大慶祝模式。2021年建黨100周年時首次頒授「七一勳章」，今年是第二度頒發，官方日前已公布8名提名建議人選，象徵對黨員的最高榮譽表彰。

在黨慶前夕，新華社同步刊發題為《習近平黨建思想引領強黨強國新征程》的政論文章，強調習近平黨建思想是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，並以「14個堅持」作為推進全面從嚴治黨、強化黨的領導及推動中國式現代化的重要理論基礎，宣示將持續以黨建帶動強國建設與民族復興。

另一方面，北京清華大學戰略與安全研究中心近日公布《2026中國外部安全風險展望》報告，綜合數十位中國國際安全專家意見，從地緣政治、經濟金融及非傳統安全三大面向，列出中國當前面臨的十大核心外部安全風險，其中「台海局勢持續緊張與多方介入」排名第一。

報告指出，台海風險主要來自台灣推動「台獨」活動、美國擴大對台軍售及官方往來，以及日本加深介入台海議題等多重因素交互影響，使區域局勢更趨複雜。報告並認為，2026年下半年美國期中選舉及台灣九合一選舉前後，都可能成為台海局勢升溫的重要時間窗口，若各方互動持續升高，恐增加誤判及衝突風險。

報告同時點名，中日關係結構性惡化、中美科技供應鏈持續脫鉤、南海對抗升溫、全球金融動盪、俄烏戰事外溢、中歐經貿安全化、人工智慧引發網路攻擊、海外利益保護及朝鮮半島核危機等，也都是中國未來一年必須面對的重要外部安全挑戰。

外界預期，習近平在建黨105周年大會上的談話，除聚焦黨建與國家發展外，也可能回應當前國際局勢與安全環境變化，進一步闡述北京對內治理及對外戰略方向，成為觀察中國後續政策布局的重要指標。

慶祝中共建黨105周年音樂會29日在北京舉行，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等領導人，與約3000名觀眾一起觀看演出。(新華社)