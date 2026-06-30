中制裁清單+20 精準打擊、劍指日本軍工巨頭三菱系

中國將20家日本實體列入出口管制管控名單， 精準打擊日本頭號軍工巨頭。圖為三菱重工在DSEI防務展中展示無人水面載具。(路透資料照片)

中國對日本 出口管制再升級。中國商務部29日宣布，新增20家日本實體列入出口管制管控名單、20家列入關注名單。值得注意的是，此次遭管制的20家實體中，多達9家屬於三菱集團旗下企業，涵蓋三菱重工、三菱電機等日本軍工核心體系，被外界解讀為中方「精準打擊」日本防衛產業鏈，直接鎖定日本軍力轉型關鍵命脈。

綜合澎湃新聞、大公報報導，此次名單除日本防衛研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所及航空裝備研究所等4個防衛省核心科研機構外，最大焦點就是三菱集團旗下企業幾乎遭到「鏈條式覆蓋」，其中，三菱重工體系更是此次出口管制的重中之重。

分析指出，三菱重工是日本最大的防務承包商，也是日本推動軍事現代化最重要的企業，業務橫跨飛彈、戰機、潛艦、驅逐艦、航空發動機及太空科技，被視為日本防衛產業的核心支柱。

近年日本積極發展「反擊能力」，包括射程更遠的12式反艦飛彈升級型、長程精準打擊武器，以及與英國、義大利合作研發的下一代戰機GCAP計畫，三菱重工皆是主要承包商。此外，日本近年積極向澳洲、紐西蘭推銷的「最上級」巡防艦，也由三菱重工負責建造；海上自衛隊多型驅逐艦及潛艦同樣出自三菱重工體系。

此次遭列管的三菱重工海洋技術、海事技術、相模高科技、物流技術及菱重特殊車輛服務等子公司，分別涉及艦艇設計、潛艦技術、飛彈零組件、裝備運輸保障及裝甲車維護，幾乎涵蓋整條軍工供應鏈。外界認為，中方並非單純制裁個別企業，而是希望直接影響日本防衛產業整體運作能力。

除了三菱重工，三菱電機旗下防衛與空間技術、三菱電機軟體、三菱電機工程及三菱精密等4家公司同樣遭列管。這些企業負責雷達、飛彈電子系統、衛星通訊、指揮控制、導航、飛控及軍工軟體等業務，是日本防衛現代化不可或缺的電子系統供應商，也顯示中方管制已由傳統軍工硬體，延伸至電子化、資訊化及太空化領域。

除三菱集團外，日本飛機、KGM、光和興業、日鋼特機等航空維修、精密加工及軍工配套企業也一併納入名單，形成從科研、設計、製造到維修保障的完整打擊。

這也是中國今年第二度擴大對日本軍工出口管制。今年2月，中方已將三菱造船等20家日本實體列入出口管制名單。兩波措施累計已有80家日本實體遭列管或納入關注名單。