我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自由通行掰了？伊朗放話管定荷莫茲 警告阿曼勿扯他國插手

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

中制裁清單+20 精準打擊、劍指日本軍工巨頭三菱系

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國將20家日本實體列入出口管制管控名單， 精準打擊日本頭號軍工巨頭。圖為三菱重...
中國將20家日本實體列入出口管制管控名單， 精準打擊日本頭號軍工巨頭。圖為三菱重工在DSEI防務展中展示無人水面載具。(路透資料照片)

中國對日本出口管制再升級。中國商務部29日宣布，新增20家日本實體列入出口管制管控名單、20家列入關注名單。值得注意的是，此次遭管制的20家實體中，多達9家屬於三菱集團旗下企業，涵蓋三菱重工、三菱電機等日本軍工核心體系，被外界解讀為中方「精準打擊」日本防衛產業鏈，直接鎖定日本軍力轉型關鍵命脈。

綜合澎湃新聞、大公報報導，此次名單除日本防衛研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所及航空裝備研究所等4個防衛省核心科研機構外，最大焦點就是三菱集團旗下企業幾乎遭到「鏈條式覆蓋」，其中，三菱重工體系更是此次出口管制的重中之重。

分析指出，三菱重工是日本最大的防務承包商，也是日本推動軍事現代化最重要的企業，業務橫跨飛彈、戰機、潛艦、驅逐艦、航空發動機及太空科技，被視為日本防衛產業的核心支柱。

近年日本積極發展「反擊能力」，包括射程更遠的12式反艦飛彈升級型、長程精準打擊武器，以及與英國、義大利合作研發的下一代戰機GCAP計畫，三菱重工皆是主要承包商。此外，日本近年積極向澳洲、紐西蘭推銷的「最上級」巡防艦，也由三菱重工負責建造；海上自衛隊多型驅逐艦及潛艦同樣出自三菱重工體系。

此次遭列管的三菱重工海洋技術、海事技術、相模高科技、物流技術及菱重特殊車輛服務等子公司，分別涉及艦艇設計、潛艦技術、飛彈零組件、裝備運輸保障及裝甲車維護，幾乎涵蓋整條軍工供應鏈。外界認為，中方並非單純制裁個別企業，而是希望直接影響日本防衛產業整體運作能力。

除了三菱重工，三菱電機旗下防衛與空間技術、三菱電機軟體、三菱電機工程及三菱精密等4家公司同樣遭列管。這些企業負責雷達、飛彈電子系統、衛星通訊、指揮控制、導航、飛控及軍工軟體等業務，是日本防衛現代化不可或缺的電子系統供應商，也顯示中方管制已由傳統軍工硬體，延伸至電子化、資訊化及太空化領域。

除三菱集團外，日本飛機、KGM、光和興業、日鋼特機等航空維修、精密加工及軍工配套企業也一併納入名單，形成從科研、設計、製造到維修保障的完整打擊。

這也是中國今年第二度擴大對日本軍工出口管制。今年2月，中方已將三菱造船等20家日本實體列入出口管制名單。兩波措施累計已有80家日本實體遭列管或納入關注名單。

精華 FAQ

  • 中國商務部宣布新增20家日本實體列入出口管制管控名單，另有20家列入關注名單，合計40家受影響，範圍涵蓋科研、製造、維修與配套企業。

  • 因為遭管制的20家實體中，有9家屬於三菱集團，涵蓋三菱重工與三菱電機等核心企業，涉及飛彈、戰機、艦艇、雷達與軍工軟體等關鍵領域。

  • 名單幾乎覆蓋科研、設計、製造到後勤保障鏈條，可能削弱日本防衛產業的零組件取得、技術合作與維修支援能力，進而影響軍力升級與部署效率。

日本

上一則

俠客島：東風17短短幾分鐘視頻 蘊含龐大信息量

下一則

中擴大對日出口管制 一紅一黃兩張牌遏「新軍國主義」

延伸閱讀

中國將20家日本實體列出口管制名單 20家列關注名單

中國將20家日本實體列出口管制名單 20家列關注名單
中國擴大出口管制 日本政府抗議並要求撤回

中國擴大出口管制 日本政府抗議並要求撤回
「不賣也不買」 中再打稀土牌、禁46美企參與政府採購

「不賣也不買」 中再打稀土牌、禁46美企參與政府採購

中國商務部：將10家美國實體列入出口管制管控名單

中國商務部：將10家美國實體列入出口管制管控名單

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」

歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網