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中擴大對日出口管制 一紅一黃兩張牌遏「新軍國主義」

中國新聞組╱北京30日電
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31--中國商務部29日將20家參與提升日本軍力的日本實體列入出口管制管控名單。...
31--中國商務部29日將20家參與提升日本軍力的日本實體列入出口管制管控名單。圖為日前日本民眾在東京抗議高市早苗政府一系列軍事擴張政策。(中新社)

中國再度升高對日出口管制力道，中國商務部29日宣布，新增20家日本實體列入兩用物項出口管制管控名單，另有20家日本實體被納入關注名單，連同今年2月公布的名單計算，目前兩類名單各已累計達40家。日本政府則隨即提出強烈抗議，要求中方撤回相關措施，使原本緊張的中日關係再添變數。

綜合媒體報導，中國商務部表示，此次措施完全正當、合理且合法，目的在於遏制日本「新型軍國主義」發展，並強調相關管制僅針對少數日本實體及軍民兩用物項，不影響中日正常經貿往來；日本政府則提出強烈抗議並要求撤回措施，日本官房長官木原稔指中方措施「絕不能容許，極其遺憾」，將採取必要應對。

根據公告，新增列入出口管制管控名單的20家日本實體，包括防衛研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所、航空裝備研究所，以及多家三菱電機關聯企業等。中方認定這些機構參與提升日本軍事能力，因此禁止中國出口經營者向其出口兩用物項，同時禁止境外組織或個人將原產於中國的相關產品、技術或服務轉移或提供給這些實體，已進行中的合作也須立即停止。

此外，北京另將20家日本企業列入關注名單，包括三井E&S株式會社、三井物產航空航天株式會社維修中心、泰拉無人機株式會社及三菱原子燃料株式會社等。未來相關企業涉及兩用物項出口時，將接受更嚴格的最終用戶及最終用途審查，凡涉及日本軍事用途或任何有助提升日本軍事實力的用途，原則上均不予批准。

中國官方媒體形容，這次同步祭出的兩份名單猶如「一紅一黃兩張牌」。其中，出口管制管控名單如同「紅牌」，直接禁止取得中國兩用物項；關注名單則被比喻為「黃牌」，企業仍可申請出口，但須接受更嚴格審查，若配合調查並符合規定，也有機會申請移出名單，形成分級管理機制。

報導指出，此次制裁也是中國今年第三度收緊對日兩用物項出口限制。今年1月，北京已宣布禁止相關物項出口至日本軍事用戶及軍事用途；2月首次建立出口管制管控名單與關注名單制度，各列入20家日本實體，如今再各新增20家，顯示相關措施持續制度化與常態化。

分析認為，中方此次作法並非全面經濟制裁，而是更具針對性的經濟安全工具。香港南華早報引述華南理工大學公共政策分析師徐偉鈞指出，北京正透過制度化、精準化方式強化對敏感技術與兩用物項的出口管理，以回應日本近年安全政策調整，但現階段仍無意發動全面經濟戰，而是在維持正常經貿往來與維護國家安全之間尋求平衡。

中國外交部發言人郭嘉昆。(取材自中國外交部官網)
中國外交部發言人郭嘉昆。(取材自中國外交部官網)

精華 FAQ

  • 中國商務部此次新增20家日本實體列入出口管制管控名單，另有20家納入關注名單，兩類名單累計各達40家，涵蓋防務研究機構與多家企業。

  • 中方表示，措施目的在遏制日本新型軍國主義發展，且僅針對少數日本實體及軍民兩用物項，不影響中日正常經貿往來，屬合法且必要的管制。

  • 紅牌的管控名單代表直接禁止取得中國兩用物項；黃牌的關注名單則仍可申請出口，但需接受更嚴格審查，若符合規定也可能移出名單。

日本 商務部

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