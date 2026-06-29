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福建海警又侵擾金門 心戰喊話：祝我們早日團圓

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中國海警船6月29日再度侵擾金門限制水域，並對我船隻心戰喊話：「祝我們早日團圓」...
中國海警船6月29日再度侵擾金門限制水域，並對我船隻心戰喊話：「祝我們早日團圓」！(圖／截自影片)

6月29日，四艘中國海警船再度侵入金門限制水域。中國海警當晚還提供大陸媒體影片指稱，福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查，喊話台灣船隻：「祝我們早日團圓」！

自2024年2月14日，一艘大陸無船名無註冊快艇駛入金門限制水域捕魚，因躲避我海巡查稽，於逃逸時翻船導致2人落海死亡後，中國海警即不斷侵擾金門水域。

根據中國海警29日傍晚發布的新聞稿，中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，6月29日，福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查。6月以來，福建海警組織艦艇編隊持續強化相關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

海洋委員會海巡署金馬澎分署隨後也發布新聞稿稱，第十二巡防區29日下午2時許偵獲中國海警船編隊異常動態，「14606」、「14531」、「14607」及「14530」等4艘中國海警船，於下午3時許以兩組分進方式，自料羅東南及翟山西南分別侵入金門限制水域。

金馬澎分署表示，海巡艇立即採取「一對一」併航監控、全程蒐證，並以中、英文無線電廣播對中國海警船喊話，要求其立即轉向航離，中國海警船在海巡艇驅離下，於下午5時9分許航出金門水域。

精華 FAQ

  • 海巡署金馬澎分署指出，當天下午偵獲「14606」、「14531」、「14607」與「14530」等四艘中國海警船，分兩路自料羅東南與翟山西南方向侵入金門限制水域。

  • 中國海警局東海分局發言人稱，福建海警在金門附近海域依法展開常態執法巡查，並強調六月以來持續加強管控，宣稱要維護漁民權益與海域航行作業秩序。

  • 金馬澎分署立即派海巡艇採取一對一併航監控，全程蒐證，並以中英文無線電廣播要求轉向離開；在持續驅離下，四艘海警船於下午5時9分許航出金門水域。

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