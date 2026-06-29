委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

28日，在委內瑞拉米蘭達州查考，墨西哥救援人員駐留在倒塌建築附近的區域。（新華社）

據中國駐委內瑞拉大使館消息，截至當地時間28日下午3時，據不完全統計，已確認有8名中國公民在「624地震 」中遇難，另有1名中國公民失聯，其他人員身分尚在核實。

中國駐委內瑞拉使館消息稱，截至27日下午4時，據不完全統計，委內瑞拉華人 華僑聯合總會等僑團已組織在委華僑華人捐贈約500噸救災物資，包括礦泉水、餅乾、紙尿褲、牛奶、大米、糖、魚肉等，近萬委內瑞拉受災家庭得到幫助。

委內瑞拉全國代表大會主席豪爾赫．羅德里格斯28日表示，委內瑞拉地震死亡人數已升至1450人，倒塌或受損的建築物數量達774棟。

羅德里格斯當天透過委國家電視台發表講話說，當前抵達委內瑞拉的國際救援力量和資源包括2624名救援人員、137隻搜救犬，49輛救援車輛以及84.4噸設備和藥品等。他對國際社會提供的援助表示感謝。

一段發布在社媒上的影片顯示，救援人員26日在委拉瓜伊拉州的地震廢墟中救出一名倖存的嬰兒。看到嬰兒獲救，其家人激動不已。隨後，嬰兒被送醫接受治療。

24日傍晚，委內瑞拉遭遇兩次規模7以上強震。