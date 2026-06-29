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後習近平時代中共重回寡頭政治？學者：看3要素

記者廖士鋒╱綜合報導
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中共政治演變是外界關注中國發展的焦點，學者吳國光認為，在後習近平時代，有三大因素決定中共是否重回寡頭政治。

今年是毛澤東發動文革60年，長風基金會27日邀請史丹佛大學中國經濟與制度研究中心吳國光教授赴台演說。

談及文革遺產與當代政治，吳國光強調「權力至上」、基層歷練、個人崇拜、意識形態等的重要性，指自己較偏向認為文革與中共政治制度關係是內在機理。

長風基金會董事長江宜樺詢問「再毛化」相關議題，並有媒體問及中共整肅內部及21大布局等。吳國光表示，毛習相差非常大，毛有帶領中共取得政權經歷，習則是被選拔上來的。文革之前，毛的個人專制和共產黨高層的寡頭領導體制間有一定張力，但也有相當融合。到了文革，其他人就完全無影響力，從寡頭轉向個人專制。

毛死了又出現新寡頭政治，包含華國鋒、陳雲、鄧小平、葉劍英等，一直演化到1989年，當鄧決定鎮壓（天安門事件）時，沒和任何人討論，鄧的個人專制色彩比1980年代有很大不同。鄧之後又出現新寡頭政體，即江胡時代「九龍治水」。習近平則再次把寡頭政體變成個人專制。

他表示，中共未來再回歸寡頭政體可能性大，因為新的個人專制者不可能在老的個人專制者下孕育。至於習之後會不會回歸寡頭政治，有三大因素，一是經濟技術進展，特別是中共會如何使用AI使政體現代化，還是AI會衝擊中共統治；二是社會層面發展，中國社會多元化已出現，再回到完全一元非常難；三是國際、台灣因素，包含戰狼外交的國際摩擦也會影響政治權力結構。

精華 FAQ

  • 他認為毛時代先是寡頭與個人專制並存，文革時轉為毛一人主導；毛死後又回到寡頭政治，鄧小平、江胡時代皆有此特徵，習近平則再次把寡頭體制推向個人專制。

  • 吳國光認為可能性不低，因為新的個人專制者，難以在舊的個人專制環境中孕育。未來若權力重新分散，便可能出現新的寡頭結構，但仍受多重外部條件影響。

  • 第一是經濟技術進展，特別是AI會強化治理或衝擊統治；第二是社會多元化已成形，難以再全面一元；第三是國際與台灣因素，戰狼外交引發摩擦也會牽動權力配置。

習近平 共產黨 中共

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