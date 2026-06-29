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中國人民銀行顧問示警：通縮不利AI創新

記者謝守真／綜合報導
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中國經濟在人工智慧（AI）帶動高科技產業快速成長之際，其內需疲弱問題卻持續難解。多位政府顧問近日公開呼籲官方出手解決內部經濟「生產強、需求弱」的失衡問題，並主張透過改善社會福利、擴大內需及維持溫和通膨，避免科技紅利過度集中。

彭博報導，在北京智庫中國宏觀經濟論壇近日舉辦的一場活動上，中國人民銀行顧問黃海洲在談及因失衡而產生的通縮壓力時說道，「一個深陷通縮的國家不可能實現技術創新」。他以日本南韓兩國為例對比稱，日本在經歷數十年通縮後未能培育出尖端的AI企業，而南韓如今則擁有SK海力士等晶片巨頭。

黃海洲表示，中國必須調整宏觀經濟環境，實現溫和通膨，使生產者物價指數（PPI）保持正成長，企業才能夠盈利。他認為，只有這樣，中國才能在科技進步方面更加強大、走得更遠。

此前曾擔任中國工信部顧問的中國人民大學經濟學教授劉青提到，「我們需要公開討論和探索如何在社會中分享人工智慧及相關產業帶來的收益，以防止技術紅利的過度集中」。

他補充，此類討論在國際上已經展開，但在中國仍基本不存在。

南韓 日本 人工智慧

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