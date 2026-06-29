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北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

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北京禁空令疑擴大至全中國 通用航空全面停飛

中國新聞組╱北京29日電
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北京最高建築中信大廈因小飛機撞擊而受損的部位，已被封擋。(美聯社)
北京最高建築中信大廈因小飛機撞擊而受損的部位，已被封擋。(美聯社)

一架小型飛機26日撞上北京最高建築中信大廈「中國尊」後墜毀，外界高度關注，北京市被指因此迎來「最嚴禁空令」。但此禁令恐怕不只局限北京，似乎將擴大全中國，有媒體聯絡全中國多間飛行俱樂部，獲悉除應急救援外，全國通用航空業務暫已全面停飛。此外，失事小飛機所屬的東時雙悅通航公司，在「大眾點評」已顯示暫停營業，媒體多次致電均無人接聽。

香港明報報導，記者28日以學員諮詢名義，聯絡北京、上海、廣州、深圳多間飛行培訓俱樂部。北京一間俱樂部機長表示，目前通用航空全中國禁飛，暫未知何時復飛，「需要先等等，一般有臨時活動或重要會議時會停飛」。記者再追問是否全中國範圍停飛，該機長確認並補充，「因為前幾天有一個人開著飛機進到禁區了」。

另外上海一名飛行俱樂部的工作人員則表示，預計停飛令至少持續10天；其餘地區俱樂部則表示「等通知」。

據上述北京機長表示，入門級的「運動類駕駛員執照」學費約8萬元人民幣，經30小時訓練及1小時單飛考核，一般一個月即可考獲。報名要求為年滿16歲、初中以上學歷、5年內無犯罪紀錄，持汽車駕駛證可免體檢。該執照准予駕駛輕型運動飛機（LSA），即北京今次失事飛機的同類機型。

精華 FAQ

  • 報導引述北京與上海多間飛行俱樂部說法，指通用航空目前疑已全國停飛，復飛時間未定；部分地區僅回覆等通知，應急救援仍可照常執行。

  • 記者致電北京、上海、廣州、深圳等地俱樂部，獲悉皆稱停飛或等通知；上海人員甚至估計至少停飛10天，顯示限制可能已擴及全國範圍。

  • 北京機長表示，運動類駕駛員執照學費約8萬元，需完成30小時訓練及1小時單飛考核，通常一個月可考取，年滿16歲即可報名。

香港

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