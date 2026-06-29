北京禁空令疑擴大至全中國 通用航空全面停飛

北京最高建築中信大廈因小飛機撞擊而受損的部位，已被封擋。(美聯社)

一架小型飛機26日撞上北京最高建築中信大廈「中國尊」後墜毀，外界高度關注，北京市被指因此迎來「最嚴禁空令」。但此禁令恐怕不只局限北京，似乎將擴大全中國，有媒體聯絡全中國多間飛行俱樂部，獲悉除應急救援外，全國通用航空業務暫已全面停飛。此外，失事小飛機所屬的東時雙悅通航公司，在「大眾點評」已顯示暫停營業，媒體多次致電均無人接聽。

香港 明報報導，記者28日以學員諮詢名義，聯絡北京、上海、廣州、深圳多間飛行培訓俱樂部。北京一間俱樂部機長表示，目前通用航空全中國禁飛，暫未知何時復飛，「需要先等等，一般有臨時活動或重要會議時會停飛」。記者再追問是否全中國範圍停飛，該機長確認並補充，「因為前幾天有一個人開著飛機進到禁區了」。

另外上海一名飛行俱樂部的工作人員則表示，預計停飛令至少持續10天；其餘地區俱樂部則表示「等通知」。

據上述北京機長表示，入門級的「運動類駕駛員執照」學費約8萬元人民幣，經30小時訓練及1小時單飛考核，一般一個月即可考獲。報名要求為年滿16歲、初中以上學歷、5年內無犯罪紀錄，持汽車駕駛證可免體檢。該執照准予駕駛輕型運動飛機（LSA），即北京今次失事飛機的同類機型。