小飛機撞「中國尊」事件後 北京祭「最嚴禁空令」
一架小飛機26日撞上北京最高建築中信大廈（又稱中國尊）後墜毀，引起高度關注。港媒報導，事件發生後，中國民航業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。此外，「中國尊」周圍實施嚴格封鎖，28日中午，韓聯社記者試圖接近事發地，被告知「不能進入此區域，這裡正在施工」。
中央社報導，北京官方公布，26日下午5時55分，一架單發雙座輕型運動航空器在北京東三環附近碰撞一高層建築，機上駕駛身亡，現場13人受傷。事件迅速引發關注，除了「中國尊」位於北京核心商務區，其位置距中共最高權力機構「中南海」僅約7公里。
港媒指出，「中國尊」周邊多條道路昨仍處於封控狀態，多個路口有警力值守。報導說，小型機師培訓是中國低空經濟近年發展成長點之一，有不少愛好者持證。肇事機師據指是飛行俱樂部會員，事件發生後，業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。
報導引述社群媒體稱，機師單飛訓練及北京周邊所有非必要通用航空活動目前暫停。通航業收到通知，要求北京300公里以內通航暫停運行；公務機、機師培訓、必要的生產作業、應急救援須提供政府或相關單位證明函。要求各單位配合公安部門進行機師背景調查，對機師展開技術及身心健康評估。通用航空是指除軍事、警務、海關緝私飛行和公共航空運輸飛行以外航空活動。
另據法廣網報導，小飛機撞上北京中信大廈經過40多個小時後，事發現場周圍區域仍然處於嚴格管控之下。通往「中國尊」的所有道路都被警戒線封鎖，身穿紅色背心的警察和志願者駐守在大廈內控制出入。警方逐一檢查身分證件，詢問來訪目的，並只允許經確認是因公出入的人員逐一進入，連送貨司機也不例外。
韓聯社記者稱，只有在確認了訂單內容和配送物品後才能通過，但必須將摩托車停在警戒線外，步行一段長達1公里以上的距離。在警方警戒線外，配送員們停下的約100輛摩托車雜亂地停放著。
官方公布，26日下午一架單發雙座輕型運動航空器在北京東三環附近碰撞高層建築，機上駕駛死亡，現場另有13人受傷，事件引發外界關注。 事故後，中國尊周邊多條道路持續封控，路口有警力值守，進入大廈須查驗身分與說明來意，連配送與送貨人員也得在警戒線外停車步行。 港媒與業界指出，事件後北京周邊非必要通航活動疑似暫停，並要求三百公里內通航配合管制，機師背景、技術與身心狀況也將被更嚴格檢查。
精華 FAQ
官方公布，26日下午一架單發雙座輕型運動航空器在北京東三環附近碰撞高層建築，機上駕駛死亡，現場另有13人受傷，事件引發外界關注。
事故後，中國尊周邊多條道路持續封控，路口有警力值守，進入大廈須查驗身分與說明來意，連配送與送貨人員也得在警戒線外停車步行。
港媒與業界指出，事件後北京周邊非必要通航活動疑似暫停，並要求三百公里內通航配合管制，機師背景、技術與身心狀況也將被更嚴格檢查。
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北京禁空令疑擴大至全中國 通用航空全面停飛
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