小飛機撞「中國尊」事件後 北京祭「最嚴禁空令」

一架小飛機26日撞上北京最高建築中信大廈，導致機上駕駛員1人死亡，現場13人受傷。(取材自Ｘ平台)

一架小飛機26日撞上北京最高建築中信大廈（又稱中國尊）後墜毀，引起高度關注。港媒報導，事件發生後，中國民航業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。此外，「中國尊」周圍實施嚴格封鎖，28日中午，韓聯社記者試圖接近事發地，被告知「不能進入此區域，這裡正在施工」。

中央社報導，北京官方公布，26日下午5時55分，一架單發雙座輕型運動航空器在北京東三環附近碰撞一高層建築，機上駕駛身亡，現場13人受傷。事件迅速引發關注，除了「中國尊」位於北京核心商務區，其位置距中共 最高權力機構「中南海」僅約7公里。

港媒指出，「中國尊」周邊多條道路昨仍處於封控狀態，多個路口有警力值守。報導說，小型機師培訓是中國低空經濟近年發展成長點之一，有不少愛好者持證。肇事機師據指是飛行俱樂部會員，事件發生後，業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。

報導引述社群媒體稱，機師單飛訓練及北京周邊所有非必要通用航空活動目前暫停。通航業收到通知，要求北京300公里以內通航暫停運行；公務機、機師培訓、必要的生產作業、應急救援須提供政府或相關單位證明函。要求各單位配合公安部門進行機師背景調查，對機師展開技術及身心健康評估。通用航空是指除軍事、警務、海關緝私飛行和公共航空運輸飛行以外航空活動。

另據法廣網報導，小飛機撞上北京中信大廈經過40多個小時後，事發現場周圍區域仍然處於嚴格管控之下。通往「中國尊」的所有道路都被警戒線封鎖，身穿紅色背心的警察和志願者駐守在大廈內控制出入。警方逐一檢查身分證件，詢問來訪目的，並只允許經確認是因公出入的人員逐一進入，連送貨司機也不例外。

韓聯社記者稱，只有在確認了訂單內容和配送物品後才能通過，但必須將摩托車停在警戒線外，步行一段長達1公里以上的距離。在警方警戒線外，配送員們停下的約100輛摩托車雜亂地停放著。