我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

小飛機撞「中國尊」事件後 北京祭「最嚴禁空令」

中國新聞組╱北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架小飛機26日撞上北京最高建築中信大廈，導致機上駕駛員1人死亡，現場13人受傷...
一架小飛機26日撞上北京最高建築中信大廈，導致機上駕駛員1人死亡，現場13人受傷。(取材自Ｘ平台)

一架小飛機26日撞上北京最高建築中信大廈（又稱中國尊）後墜毀，引起高度關注。港媒報導，事件發生後，中國民航業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。此外，「中國尊」周圍實施嚴格封鎖，28日中午，韓聯社記者試圖接近事發地，被告知「不能進入此區域，這裡正在施工」。

中央社報導，北京官方公布，26日下午5時55分，一架單發雙座輕型運動航空器在北京東三環附近碰撞一高層建築，機上駕駛身亡，現場13人受傷。事件迅速引發關注，除了「中國尊」位於北京核心商務區，其位置距中共最高權力機構「中南海」僅約7公里。

港媒指出，「中國尊」周邊多條道路昨仍處於封控狀態，多個路口有警力值守。報導說，小型機師培訓是中國低空經濟近年發展成長點之一，有不少愛好者持證。肇事機師據指是飛行俱樂部會員，事件發生後，業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。

報導引述社群媒體稱，機師單飛訓練及北京周邊所有非必要通用航空活動目前暫停。通航業收到通知，要求北京300公里以內通航暫停運行；公務機、機師培訓、必要的生產作業、應急救援須提供政府或相關單位證明函。要求各單位配合公安部門進行機師背景調查，對機師展開技術及身心健康評估。通用航空是指除軍事、警務、海關緝私飛行和公共航空運輸飛行以外航空活動。

另據法廣網報導，小飛機撞上北京中信大廈經過40多個小時後，事發現場周圍區域仍然處於嚴格管控之下。通往「中國尊」的所有道路都被警戒線封鎖，身穿紅色背心的警察和志願者駐守在大廈內控制出入。警方逐一檢查身分證件，詢問來訪目的，並只允許經確認是因公出入的人員逐一進入，連送貨司機也不例外。

韓聯社記者稱，只有在確認了訂單內容和配送物品後才能通過，但必須將摩托車停在警戒線外，步行一段長達1公里以上的距離。在警方警戒線外，配送員們停下的約100輛摩托車雜亂地停放著。

精華 FAQ

  • 官方公布，26日下午一架單發雙座輕型運動航空器在北京東三環附近碰撞高層建築，機上駕駛死亡，現場另有13人受傷，事件引發外界關注。

  • 事故後，中國尊周邊多條道路持續封控，路口有警力值守，進入大廈須查驗身分與說明來意，連配送與送貨人員也得在警戒線外停車步行。

  • 港媒與業界指出，事件後北京周邊非必要通航活動疑似暫停，並要求三百公里內通航配合管制，機師背景、技術與身心狀況也將被更嚴格檢查。

中共

上一則

北京禁空令疑擴大至全中國 通用航空全面停飛

下一則

美晶片禁令反噬？蘋果機漲價後 中國消費者轉向本土貨

延伸閱讀

飛機撞擊最高樓 中國民航界：北京將迎最嚴禁空令

飛機撞擊最高樓 中國民航界：北京將迎最嚴禁空令
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
小飛機失聯突轉向？北京最高樓「中國尊」遭撞冒濃煙 殘骸四散

小飛機失聯突轉向？北京最高樓「中國尊」遭撞冒濃煙 殘骸四散
輕航機撞北京大樓「中國尊」前航跡中斷 可能原因曝光

輕航機撞北京大樓「中國尊」前航跡中斷 可能原因曝光

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

2026-06-23 20:53

超人氣

更多 >
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡