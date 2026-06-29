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美晶片禁令反噬？蘋果機漲價後 中國消費者轉向本土貨

中國新聞組／北京29日電
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因內存和晶片成本上漲，美國蘋果宣布上調電腦及iPad價格，導致在中國銷量大挫三成...
因內存和晶片成本上漲，美國蘋果宣布上調電腦及iPad價格，導致在中國銷量大挫三成。(取材自觀察者網╱視覺中國圖)

英媒27日報導，蘋果公司(Apple)正遊說白宮，希望獲准向遭列入黑名單的中國記憶體晶片(芯片)公司長鑫存儲(CXMT)採購晶片，以緩解晶片價格上漲壓力，香港文匯報稱，這顯示美國因其限制中國晶片的禁令正自食惡果、「搬起石頭砸自己的腳」。而這項政策導致的蘋果產品漲價，也正全面衝擊中國市場，據深圳華強北多家電子商表示，蘋果產品銷量隨之大挫近三成，許多消費者改買性價比高的國貨產品，反使中國貨受惠。

文匯報報導，蘋果宣布iPad及MacBook等主力產品漲價後，華強北及香港等電子商店的蘋果新型號產品零售價應聲飆升二、三成。一家經營蘋果電子產品買賣的店東李先生表示，加價公告發布後，新機銷情應聲受挫，「客人都打消換新機念頭，舊機未壞就繼續用，換機速度大減；也有人轉向購買二手機，或買舊型號」。

李先生指出，「大部分炒機客戶在得知價格上升後，都要求我們提高二手新機的收購價」；另外，由於許多原本計畫在官網購買新機的客戶因售價上升，一時之間無法接受，遂改變主意轉而選購二手機，因而帶動近日二手機銷量上升。據他觀察，現時新機銷售量下降約兩至三成，但二手iPad及MacBook新機的詢問量則明顯增加。

據他了解，業內人士擔憂若蘋果繼續上調售價，特別是iPhone後續也跟風漲價，將對長期銷售前景造成壓力。

報導指出，美國惡法已打亂全球晶片供應鏈。三禾電氣負責人Simon表示，這波電子產品漲價潮早在兩三個月前開始，只有早前囤積的舊庫存，部分商戶暫時維持原價或僅加價約5%發售，但舊貨售罄後，新貨很大機會跟隨加價，只有滯銷、冷門機型才幾乎凍價。

電子產品店G-World Mobile負責人阿展表示，全面漲價對零售市道造成明顯衝擊，再加上全線加價影響，店鋪整體銷量估計下跌約三成，不少消費者選擇延後換機計畫，轉向二手、國貨或舊款市場尋找平價替代。

報導稱，美國政府為遏制中國半導體崛起，限制企業採購中國晶片，結果卻搬起石頭砸自己的腳。而蘋果因此遊說川普政府試圖採購中國半導體供應商長鑫存儲的晶片，再次凸顯美國不斷對華實施貿易限制反噬自身，對美企造成打擊。

精華 FAQ

  • 許多消費者延後換機，改買二手機、舊型號，或直接轉向性價比更高的國貨產品；部分原本打算在官網購新機的人，也因價格上升而取消計畫。

  • 多家電子商表示，新機零售價上調後，蘋果產品銷量下跌約兩至三成，二手iPad與MacBook詢問量反而增加，顯示市場需求明顯轉向平價替代。

  • 報導指出，蘋果希望藉由取得長鑫存儲晶片，緩解晶片供應緊張與成本上升壓力，也反映美國限制中國晶片政策，已對蘋果及全球供應鏈造成反效果。

香港 白宮 Apple

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