轟6K+圖95 中俄戰機巡航宮古海峽 日韓戰機急升空

圖為日本航空自衛隊27日拍攝到解放軍轟6軍機在日本附近海域飛行。(取材自日本防衛省統合幕僚監部網站)

東亞局勢動盪之際，中俄空軍27日再度進行聯合空中戰略巡航，航跡橫跨日本 海、東海至太平洋西部空域。日本防衛省統合幕僚監部指，日本航空自衛隊同日緊急出動戰機應對，南韓 也出動戰機戒備。

日本防衛省統合幕僚監部27日發布「中國軍機及俄羅斯 軍機的動向」通報，確認中國出動包括轟6K轟炸機及殲16D戰鬥機在內多型機種，與俄羅斯圖95轟炸機及圖142巡邏機組成聯合編隊。

兩架中國轟炸機先在東海與日本海交界空域，與兩架俄羅斯圖95轟炸機及兩架圖142巡邏機會合，共同飛行至東海。同日下午，俄羅斯2架圖95轟炸機與自中國方向新飛來的2架轟6轟炸機再度會合，自東海一路飛行至四國外海太平洋，進行長距離聯合飛行。日本航空自衛隊戰機緊急升空應對。

日本共同社指，這是自去年12月以來，日方再次確認中俄軍機在日本周邊聯合巡航。防衛省已通過外交管道向中俄兩國表達嚴正關切。

南韓聯合參謀本部也發布消息，中俄10餘架軍機當天進入日本海和東海上空的南韓防空識別區，但未侵犯韓領空。韓軍出動戰機應對，防備偶發性事態。韓聯社報導，進入防空識別區的是轟炸機和戰機，可能是參加正在舉行的中俄聯合訓練。

央視旗下自媒體「玉淵譚天」公布影片，中俄空軍27日組織實施聯合空中戰略巡航期間，轟6轟炸機與俄圖95轟炸機曾共同飛越宮古海峽。

另據共同社報導，28日中午12時15分，日本第11管區海上保安總部發現在釣島近海的日本專屬經濟區內，中國海洋科考船向海中放下似乎是管道的物體。海保巡邏船以不允許開展未經日方同意的海洋科考為由，用無線電要求中方停止作業。並指中方6月起出動海警艦船為科考船與公務船護航。

中俄戰機27日在日本海、東海、太平洋西部空域組織實施聯合空中戰略巡航(圖)，日方戰機緊急升空應對。(新華社)