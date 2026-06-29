列裝空軍10周年 運20B「中國心」發布發動機特寫畫面
解放軍空軍新一代戰略運輸力量「鯤鵬」家族運20系列，即將迎來列裝空軍十周年紀念。近日，央視與解放軍官方媒體同步釋出最新畫面，華中某機場內，多架運20A、運20B及運油20同場列陣，「大象漫步」畫面罕見曝光，展現中國戰略空運體系日益成熟的整體實力。
大公報報導，最受關注的焦點為全新改進型運20B，畫面中可見，其外觀與早期機型相比出現明顯變化，最大特徵是全面換裝國產大涵道比渦扇20發動機，機身兩側四具發動機直徑顯著增大，葉片結構更加厚實，成為辨識該型機的重要特徵之一。
軍事專家指出，運20B的核心升級在於動力系統全面國產化。相較早期使用的渦扇18發動機，新型渦扇20推力顯著提升，涵道比提高後燃油效率同步改善，使整體航程與載重能力均獲得明顯增強。同時，新發動機在可靠性與安全性方面亦進一步優化。
資料顯示，運20系列於2016年7月正式列裝空軍，十年間已從單一運輸平台發展為涵蓋運20A、運20B與運油20的多型號體系，成為中國空軍遠程戰略投送的核心支柱。其航跡已遍及多個大洲與多個國家，在人道救援、戰略運輸及海外任務中多次亮相，包括跨國救援、烈士遺骸接運及遠程兵力投送等任務。
此次曝光的畫面亦顯示，多架運20B整齊停放於跑道，呈現密集編隊狀態，凸顯部隊已具備一定規模化列裝能力。軍事分析認為，運20B在短時間內完成從試飛、定型到形成戰力的過程，顯示其裝備成熟度已進入實戰化階段。
在性能方面，運20B最大起飛重量約220噸，最大載重能力約66噸，可搭載主戰坦克等重型裝備進行遠程投送。其機體結構與航電系統亦同步升級，使整體作戰效能達到世界先進水平。目前全球具備重型戰略運輸機研發能力的國家極為有限，中國運20系列被視為其中重要代表之一。
分析人士認為，隨著運20B逐步形成戰力，中國空軍在遠程兵力投送與戰略支援能力上進一步強化。
最受關注的是運20B全面換裝國產大涵道比渦扇20發動機，外觀上可見發動機直徑增大、葉片更厚實，代表其動力系統已完成關鍵國產化升級。 這代表運20家族已從單一運輸平台，發展為涵蓋運20A、運20B與運油20的完整體系，成為中國空軍遠程戰略投送與支援能力的核心支柱。 運20B最大起飛重量約220噸、最大載重約66噸，能搭載重型裝備遠程投送；同時航電與結構升級，使其在可靠性、航程與作戰效能上更接近世界先進水平。
精華 FAQ
最受關注的是運20B全面換裝國產大涵道比渦扇20發動機，外觀上可見發動機直徑增大、葉片更厚實，代表其動力系統已完成關鍵國產化升級。
這代表運20家族已從單一運輸平台，發展為涵蓋運20A、運20B與運油20的完整體系，成為中國空軍遠程戰略投送與支援能力的核心支柱。
運20B最大起飛重量約220噸、最大載重約66噸，能搭載重型裝備遠程投送；同時航電與結構升級，使其在可靠性、航程與作戰效能上更接近世界先進水平。
上一則
美晶片禁令反噬？蘋果機漲價後 中國消費者轉向本土貨
下一則