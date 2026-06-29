列裝空軍10周年 運20B「中國心」發布發動機特寫畫面

運20B使用國產發動機。(央視視頻截圖)

解放軍 空軍新一代戰略運輸力量「鯤鵬」家族運20系列，即將迎來列裝空軍十周年紀念。近日，央視與解放軍官方媒體同步釋出最新畫面，華中某機場內，多架運20A、運20B及運油20同場列陣，「大象漫步」畫面罕見曝光，展現中國戰略空運體系日益成熟的整體實力。

大公報報導，最受關注的焦點為全新改進型運20B，畫面中可見，其外觀與早期機型相比出現明顯變化，最大特徵是全面換裝國產大涵道比渦扇20發動機，機身兩側四具發動機直徑顯著增大，葉片結構更加厚實，成為辨識該型機的重要特徵之一。

軍事專家指出，運20B的核心升級在於動力系統全面國產化。相較早期使用的渦扇18發動機，新型渦扇20推力顯著提升，涵道比提高後燃油效率同步改善，使整體航程與載重能力均獲得明顯增強。同時，新發動機在可靠性與安全性方面亦進一步優化。

資料顯示，運20系列於2016年7月正式列裝空軍，十年間已從單一運輸平台發展為涵蓋運20A、運20B與運油20的多型號體系，成為中國空軍遠程戰略投送的核心支柱。其航跡已遍及多個大洲與多個國家，在人道救援、戰略運輸及海外任務中多次亮相，包括跨國救援、烈士遺骸接運及遠程兵力投送等任務。

此次曝光的畫面亦顯示，多架運20B整齊停放於跑道，呈現密集編隊狀態，凸顯部隊已具備一定規模化列裝能力。軍事分析認為，運20B在短時間內完成從試飛、定型到形成戰力的過程，顯示其裝備成熟度已進入實戰化階段。

在性能方面，運20B最大起飛重量約220噸，最大載重能力約66噸，可搭載主戰坦克等重型裝備進行遠程投送。其機體結構與航電系統亦同步升級，使整體作戰效能達到世界先進水平。目前全球具備重型戰略運輸機研發能力的國家極為有限，中國運20系列被視為其中重要代表之一。

分析人士認為，隨著運20B逐步形成戰力，中國空軍在遠程兵力投送與戰略支援能力上進一步強化。

運20B使用國產發動機。(央視視頻截圖)

國產大型運輸機運20即將迎來列裝空軍十周年紀念日。(取材自中國軍號)