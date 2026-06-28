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中國將20家日本實體列出口管制名單 20家列關注名單

記者張鈺琪／即時報導
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中國商務部29日一早連發兩份公告，宣布將防衛研究所等20家日本實體列入出口管制管...
中國商務部29日一早連發兩份公告，宣布將防衛研究所等20家日本實體列入出口管制管控名單。（路透）

中日關係惡化下，北京持續加大對日本的經濟施壓。中國商務部29日一早連發兩份公告，宣布將防衛研究所等20家日本實體列入出口管制管控名單，禁止出口經營者向相關實體出口兩用物項，理由是這些實體參與提升日本軍事實力。此外，將三井E&S株式會社等無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的20家日本實體列入關注名單。

據中國商務部網站29日消息，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，商務部決定將防衛研究所等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單。

中國商務部表示，禁止出口經營者向上述20家實體出口兩用物項，也禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述20家實體；正在開展的相關活動應立即停止。

公告並稱，特殊情況下確需出口的，出口經營者應向中國商務部提出申請。相關公告自公布之日起正式實施。

根據中國商務部公布名單，被列入出口管制管控名單的20家日本實體如下：

防衛研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所、航空裝備研究所、日鋼特機、日鋼YPK商事、三菱電機防衛與空間技術、三菱電機軟體、三菱電機工程、三菱精密、三菱重工海洋技術、三菱重工相模高科技、三菱重工物流技術、光和興業、菱重特殊車輛服務、三菱重工海事技術、KGM、日本飛機、福圖尼奧、青木精密工業。

另，20家被列入關注名單的20家日本實體為：

三井E&S株式會社、三井物產航空航天株式會社維修中心、泰拉無人機株式會社、ACSL株式會社、三菱原子燃料株式會社、日本原燃株式會社、富士通網絡解決方案株式會社、日立高端系統株式會社、小松產機株式會社、小松NTC株式會社、冲電氣工業株式會社、OKI通信回聲株式會社、OKI電路技術株式會社、OKI奈克斯泰克株式會社、冲電氣工程株式會社、YDK科技株式會社、日本電磁測器株式會社、豐和工業株式會社、細谷火工株式會社、藤倉航裝株式會社。

中國商務部公告指出，出口經營者向上述實體出口兩用物項，不得申請通用許可或者以登記填報信息方式獲得出口憑證；申請單項許可時，應當提交對列入關注名單實體的風險評估報告，並提供不將兩用物項用於一切有助於提升日本軍事實力用途的書面承諾。

公告並稱，商務部將對關注名單中實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。

精華 FAQ

  • 商務部將20家日本實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項；另將20家企業列入關注名單，要求更嚴格審查最終用戶與用途，並限制相關許可申請。

  • 名單涵蓋防衛研究所、各類裝備研究所，以及三菱重工、三菱電機等防務與工業企業，理由是涉及提升日本軍事實力，且可能接觸中國原產兩用物項。

  • 相關出口不得用通用許可或登記方式取得憑證，申請單項許可時須提交風險評估報告，並提供書面承諾，保證不將物項用於任何有助提升日本軍事實力的用途。

日本 商務部

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