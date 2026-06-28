「關島快遞」中國東風26首曝裸彈 射程覆蓋美國第2島鏈

央視首度曝光東風26中遠程彈道導彈的「裸彈」發射畫面。(取材自央視)

中國解放軍 火箭軍將於7月1日迎來成立60周年，官方近期透過央視公開多款現役主力導彈，其中最受關注的是首度曝光東風26中遠程彈道導彈的「裸彈」發射畫面。與過去多半以儲存在發射筒內、搭載於運輸起豎發射一體車（TEL）上的形式亮相不同，此次畫面完整呈現導彈本體、豎起、點火發射及發射車快速轉移等作業流程，不僅展現火箭軍快速反應與高機動部署能力，也藉此凸顯其戰場生存與持續作戰能力。

從央視公布的畫面可見，東風26採三段式圓柱形彈體設計，由彈頭段、二級彈體及一級助推段組成，其中彈頭段被塗成白色，其他部分則維持軍綠色金屬外觀。各段之間具明顯環形接縫，彈身表面相當平滑，未見大型外露管線，整體結構簡潔。當蚌殼式保護罩打開後，導彈迅速完成豎立、點火升空，而發射完成後，TEL車也立即駛離陣地，全套程序僅需數分鐘，顯示具備快速部署、快速撤收及提升戰場存活率等特性。

央視引述軍事評論員杜文龍分析，畫面中的導彈外型與東風26高度相似，研判應為最新改進型號。與外界熟悉的東風17相同，新版本彈頭疑似增加小型彈翼設計，使彈頭在飛行末段具備更強機動能力，可於高速飛行中調整飛行軌跡，提高對複雜目標、移動目標及新型戰場目標的打擊效率，同時增加突破防空與反導系統的能力。

杜文龍表示，只要彈頭配備彈翼，通常代表具有末段機動飛行能力，能降低遭攔截的機率，提升整體突防效果。

公開資料顯示，東風26於2015年閱兵中首度亮相，是中國現役重要的中遠程彈道導彈之一。該型導彈全長約14公尺、彈徑約1.4公尺、重量約20噸，最大射程可達5000公里，作戰範圍涵蓋第二島鏈，因此被外界冠上「關島快遞」稱號，象徵其射程足以涵蓋美軍位於關島的重要軍事基地，長期被視為中國中遠程精準打擊能力的重要代表性武器。

軍事分析指出，東風26最大的特色在於採用核、常兼備的「雙重體制」設計，可依照不同作戰需求搭載核彈頭或常規彈頭，兼具快速核反擊與中遠程精確打擊能力。除了可打擊陸上機場、指揮中心、雷達站及重要基礎設施外，也具備攻擊航空母艦戰鬥群等大型海上移動目標的能力，可對預警機、空中加油機及西太平洋地區高價值軍事資產形成威懾，因此被認為是火箭軍常規戰略打擊體系中用途最廣、任務最全面的主力裝備之一。

分析認為，此次官方罕見公開東風26「裸彈」及道路機動演練畫面，除展示火箭軍裝備現代化成果，也意在對外呈現其快速部署、精準打擊、機動生存及持續提升突防能力等綜合作戰實力。

央視首度曝光東風26中遠程彈道導彈的「裸彈」發射畫面。(取材自央視)