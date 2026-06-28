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電子業亮眼 中5月工業企業利潤增21% 鋼鐵、汽車業承壓

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國1至5月規模以上工業企業利潤年增18.8%，電子產業受AI晶片、記憶體需求帶...
中國1至5月規模以上工業企業利潤年增18.8%，電子產業受AI晶片、記憶體需求帶動利潤大增，不過家具、建材、鋼鐵及汽車等傳統產業獲利仍明顯衰退。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

中國5月規上工業企業利潤年增21.1%，電子與高技術製造強勁支撐整體表現，但傳統產業普遍承壓，顯示內需仍弱、經濟更依賴製造與出口。

中國國家統計局27日公布，今年5月規模以上工業企業利潤年增21.1%，略低於4月的24.7%，累計1-5月，規模以上工業企業利潤總額人民幣3兆1439.6億元(約4600億美元)，年增18.8%，較1-4月增加0.6%。

中國1至5月規模以上工業企業利潤年增18.8%，主因電子產業受AI晶片、記憶體需求帶動利潤大增，不過家具、建材、鋼鐵及汽車等傳統產業獲利仍明顯衰退。路透分析，在內需疲弱及房市低迷下，中國經濟仍高度仰賴製造業與出口支撐，預料官方將加大對重點產業的定向扶持。

中國國家統計局工業司首席統計師於衛寧解讀，1-5月規上工業企業利潤繼續保持較快增長態勢，但國內供給強、需求弱的矛盾依然突出，部分行業企業生產經營還比較困難。

從產業來看，1-5月規模以上企業中，電子產業裝備製造業利潤年增14.1%，高端算力晶片和記憶晶片需求帶動電子產業利潤年增103.9%；高技術製造業利潤年增44.7%，光電子元件製造、半導體分立元件製造行業利潤分別出現增長。原材料製造業利潤年增83.1%，再生能源、人工智慧需求增加帶動銅、鋁等產品價格維持在較高水平；石油產業鏈條相關產品價格上漲，石油加工轉虧為盈，化工行業利潤增長71.6%。

官方解讀未提及利潤下跌的產業。1-5月規模以上工業企業中，與去年同期相比虧損幅度最大的前五個產業分別是家具製造業（-58.4%），非金屬礦物製品業（-48.9%），黑色金屬冶煉和壓延加工業的（-37.4%），木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業（-29.4%），以及汽車製造業（-19.8%）。這反映內需持續不振的問題。

路透分析，中國5月工業企業利潤增速雖較4月放緩，但仍維持雙位數成長，凸顯在內需疲弱的情況下，中國經濟愈來愈依賴製造業生產與出口支撐。

精華 FAQ

  • 中國國家統計局公布，5月規上工業企業利潤年增21.1%，雖低於4月的24.7%，但仍維持雙位數成長；1至5月累計利潤年增18.8%，顯示工業獲利整體仍偏強。

  • 電子產業與高技術製造是主要動力，受AI晶片、記憶晶片需求拉抬，電子產業利潤年增103.9%，高技術製造業年增44.7%，原材料與化工也因價格回升而明顯改善。

  • 家具、非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉、木材加工與汽車製造等產業虧損擴大，其中家具業跌幅最大。這反映中國內需持續疲弱、房市低迷，傳統產業承壓明顯。

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