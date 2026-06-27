我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 32強對克羅埃西亞

世界盃／南韓確定淘汰 剛果3：1逆轉烏茲別克首闖32強

4任司令員集體落馬 中共火箭軍發文強調「永遠忠於黨」

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共火箭軍26日在學習時報撰文表態：「火箭軍永遠忠誠於黨」。圖為2025年9月3...
中共火箭軍26日在學習時報撰文表態：「火箭軍永遠忠誠於黨」。圖為2025年9月3日中共大閱兵時，火箭軍方隊接受檢閱。（新華社）

中共7月1日建黨105周年與火箭軍組建60周年前夕，中共中央黨校旗下《學習時報》刊發署名「火箭軍黨委」的文章，強調「強軍首先要在政治上強」、「火箭軍永遠忠於黨」。港媒文章指，解放軍近年持續推動反腐，火箭軍為重災區，已令這支「與黨同一天生日」的王牌部隊形象受挫。

《學習時報》這篇題為《努力建設一支強大的現代化火箭軍》的署名文章於26日刊登在頭版，文章回顧火箭軍發展歷程指，1966年7月1日經毛澤東批准、周恩來命名成立「第二炮兵」，2015年12月31日更名為火箭軍。火箭軍（即戰略導彈部隊）在中共建黨105周年與火箭軍建軍60周年之際，須在習近平強軍思想指引下加快建設世界一流戰略軍種，為中國式現代化提供戰略支撐。

文章引述「火箭軍黨委」指出，「強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強」，並稱「當前，部隊思想政治建設面臨的考驗錯綜複雜，影響黨對軍隊絕對領導、侵蝕人民軍隊政治本色的諸多因素現實存在」。

文章強調要「真學真懂真信真用習近平強軍思想」，加強專題化培訓，「在固本培元中鍛造政治靈魂、堅定信仰信念，夯實『導彈我操作、我聽黨指揮』的思想根基」；並以自我革命精神開展思想整風，「從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌」，深化政治整訓與正風肅紀反腐。

對此，港媒分析提到，「解放軍近年吹起反腐風暴，火箭軍是重災區」，4任司令員魏鳳和（前國防部長）、周亞寧、李玉超、王厚斌集體落馬，並牽連大批將領，難免令這支「與黨同一天生日」的王牌部隊，名聲受挫。

港媒分析，經過近年幽暗時刻後，看來也是時候為火箭軍重振聲威。近日，央視首度曝光2024年「東風-17」高超音速導彈的發射畫面，引起關注。大陸國防部回應，今年是中國戰略導彈部隊組建60周年。一甲子礪劍強軍，新起點奮進出發。火箭軍組織開展有關報導，反映建設發展情況和闊步新征程的時代風采。

港媒並指，共軍反腐力度，前所未有，再有將領證實落馬。十四屆全國人大常委會23次會議前日閉幕，再有3名上將、3名中將被罷免全國人大代表職務，包括原中央軍委裝備發展部部長許學強上將、原西部戰區政委李鳳彪上將、原空軍政委郭普校上將，以及中央軍委聯勤保障部隊原司令員王抗平中將、南部戰區陸軍原政委尹紅星中將、網絡空間部隊原司令員張明華中將。

精華 FAQ

  • 文章核心在於強調「強軍首先要在政治上強」，並要求火箭軍真學真懂習近平強軍思想，凸顯部隊必須永遠忠於黨、服從黨指揮。

  • 因為解放軍反腐風暴持續延燒，火箭軍成為重災區，四任司令員魏鳳和、周亞寧、李玉超、王厚斌相繼出事，並牽連多名將領。

  • 央視首度曝光東風-17發射畫面，國防部也強調戰略導彈部隊組建60周年，顯示官方希望在強調反腐整肅後，重塑火箭軍戰略威懾形象。

中共 火箭軍 解放軍

上一則

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

延伸閱讀

14人大代表被罷免 被查5個月的張又俠職務仍在

14人大代表被罷免 被查5個月的張又俠職務仍在
「公路發射 隨打隨走」 東風17演練細節曝光 達實戰標準

「公路發射 隨打隨走」 東風17演練細節曝光 達實戰標準
東風17發射曝光 亞太軍演前秀肌肉？解放軍：不必過度解讀

東風17發射曝光 亞太軍演前秀肌肉？解放軍：不必過度解讀
習生日 中共提出第7個習近平思想：習近平黨建思想

習生日 中共提出第7個習近平思想：習近平黨建思想

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30

超人氣

更多 >
世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
梅西26公尺巨像掀熱議 下半身像沒穿褲子 金盃擺那好尷尬

梅西26公尺巨像掀熱議 下半身像沒穿褲子 金盃擺那好尷尬
睡不著怎麼辦？ 營養師推薦睡前吃1水果助眠：真的有效

睡不著怎麼辦？ 營養師推薦睡前吃1水果助眠：真的有效