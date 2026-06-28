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搭載殲15T、全新有源相控陣雷達 遼寧艦戰鬥力大躍升

中國新聞組／北京28日電
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清晰出現在畫面裡的殲15T艦載戰鬥機，全是新一代殲15T。（央視截圖)
清晰出現在畫面裡的殲15T艦載戰鬥機，全是新一代殲15T。（央視截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

遼寧艦編隊完成40多天遠海實戰化訓練返抵青島，期間在南海與西太平洋進行多項對抗演練；殲15T與新雷達導入後，艦隊戰力明顯提升。

據中國官媒報導，22日上午，連續遠海訓練40多天的遼寧艦航母編隊圓滿完成遠海實戰化訓練，安全順利返回青島母港。

央視新聞報導，此次訓練中，編隊連續轉戰南海、西太平洋等多個海空域，籌畫組織岸海聯合體系對抗、艦載機戰術飛行、編隊搜救等課目訓練，立足遠海實戰要求，籌畫組織制空防空、對海打擊、支援掩護、遠海綜合救援、實際使用武器等演練，跨晝夜開展多批次艦機攻防對抗，有效檢驗了航母編隊遠海體系作戰運用。

多架殲15T艦載機在遼寧艦上起降。殲15T是中國自主研製的單座重型彈射型艦載戰鬥機。是在殲15「飛鯊」的基礎上，提升航電武器系統和飛機平台性能，進一步突出艦載特性和適海性而改進升級的型號。

軍事評論員張學峰介紹，殲15T艦載戰鬥機是在基本型殲15的基礎上改進研製的，它是一款彈滑兼容的艦載戰鬥機，更重要的是它除了進行一些結構上的適應性的改進之外，在航電系統、機載武器上有大幅度升級。比如它使用了全新的有源相控陣雷達，它的探測距離得到大幅度的增加，電子戰能力得到了很大的提高。此外，它的機載武器也進行了升級，加裝霹靂15空對空導彈。它的雷達探測距離遠，可以充分發揮霹靂15空對空導彈的射程優勢。

張學峰說，遼寧艦裝備了這款戰鬥機之後，整體的制空作戰能力、對海對地突擊能力都可以得到非常大的提高。

精華 FAQ

  • 據報導，遼寧艦航母編隊連續遠海訓練40多天，最終圓滿完成遠海實戰化訓練，並安全順利返回青島母港，顯示整體任務執行順利。

  • 編隊連續轉戰南海與西太平洋等多個海空域，演練內容包括岸海聯合體系對抗、艦載機戰術飛行、制空防空、對海打擊、遠海救援與實彈使用武器。

  • 殲15T是在殲15基礎上升級的彈滑兼容艦載戰鬥機，重點強化航電、機載武器與適海性，並配備新型有源相控陣雷達與霹靂15導彈，提升整體作戰效能。

遼寧艦

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