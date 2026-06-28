中俄聯合空中巡航 飛越宮古海峽 一度進入南韓防識區
中俄兩國空軍27日展開第11次聯合空中戰略巡航，飛越宮古海峽並一度進入南韓防空識別區，官方稱其為年度既定訓練，旨在展示協同作戰與維護區域穩定能力。
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中俄兩國空軍27日展開第11次聯合空中戰略巡航，飛越宮古海峽並一度進入南韓防空識別區，官方稱其為年度既定訓練，旨在展示協同作戰與維護區域穩定能力。
中國國防部網站27日對外發布消息，中俄兩國空軍27日在日本海、東海、太平洋西部空域組織實施第11次聯合空中戰略巡航，展示共同維護地區和平穩定決心能力。據報導，中俄雙方此次派出殲16、轟6K、空警500A、圖95等多型軍機，戰機帶彈巡航，中俄雙方共同飛越了宮古海峽。此次巡航屬於中俄兩軍年度既定訓練項目。此外，中俄第11次聯合空中戰略巡航一度進入南韓防識區，也引發關注。
香港文匯報報導，從官方發布視頻可以看出，此次中俄聯合空中戰略巡航，兩國出動主力機型，巡航現場出現了轟6K與圖95平行伴飛、兩軍戰機混合編組默契配合、預警機出動巡航、空中加油等震撼畫面。
中俄聯合空中戰略巡航機制始於2019年7月23日，當時兩國空軍在東北亞地區組織實施了首次聯合巡航。此後，該行動成為兩國年度軍事合作計畫內的常規項目，在2020年、2021年保持了一年一次的頻率，自2022年起頻率增至每年兩次，截至2025年12月已成功實施10次。聯合空中戰略巡航行動空域從最初的日本海、東海相關空域，逐步擴展至西太平洋海域。2024年7月25日，中俄兩軍在白令海相關空域組織第八次聯合空中戰略巡航，此次也是中國空軍飛機首次赴白令海相關空域執行巡航任務，飛行時間長、航程遠、空域環境陌生。
中俄雙方均多次強調，聯合空中戰略巡航年度合作計畫內項目，不針對任何第三方，全程在國際空域飛行，嚴格遵守國際法。其主要目的在於檢驗和提升兩國空軍遠洋聯合行動與協同作戰能力，並展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。
另據韓聯社報導，時隔半年多，10多架中俄軍機27日早上一度進入南韓防空識別區（KADIZ），中國官媒傍晚表示，中俄兩國空軍在日本海、東海、太平洋西部空域組織實施第11次聯合空中戰略巡航，展示共同維護地區和平穩定決心能力。
報導指出，據南韓聯合參謀本部消息，10多架中俄軍機27日上午相繼進入南韓東部、南部防識區，之後離開。在此過程中，未發生中俄軍機進入南韓領空的情況。
此次巡航主要在日本海、東海與太平洋西部空域進行，並共同飛越宮古海峽。相關行動屬於兩軍年度既定訓練項目，官方強調全程在國際空域活動。 中俄雙方派出殲16、轟6K、空警500A與圖95等多型軍機，並出現戰機帶彈巡航、混合編組、預警機護航及空中加油等配套行動，顯示協同能力。 南韓聯參指出，27日上午10多架中俄軍機相繼進入南韓東部與南部防空識別區，之後離開，過程中未進入南韓領空，也未引發直接空中衝突。
精華 FAQ
此次巡航主要在日本海、東海與太平洋西部空域進行，並共同飛越宮古海峽。相關行動屬於兩軍年度既定訓練項目，官方強調全程在國際空域活動。
中俄雙方派出殲16、轟6K、空警500A與圖95等多型軍機，並出現戰機帶彈巡航、混合編組、預警機護航及空中加油等配套行動，顯示協同能力。
南韓聯參指出，27日上午10多架中俄軍機相繼進入南韓東部與南部防空識別區，之後離開，過程中未進入南韓領空，也未引發直接空中衝突。
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