美禁令擴大 封殺華為、中興舊款設備 中將添反制裁工具

中國「檢察公益訴訟法」草案已提請14屆全國人大常委會二次審議。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國FCC擴大對華為、中興等中資設備的進口禁令，並未來將限制舊款設備；同時中國擬增修公益訴訟法，強化反制外國長臂管轄工具。

華府 持續打擊中國製電子設備，美國聯邦通信委員會（FCC）26日擴大禁令，將禁止進口華為 、中興通訊等中資製造商的更多設備，進一步納入舊款設備，擴大後的禁令預計於7月初生效。另外，中國最快年底立法，人民檢察院可對侵害國家利益行為提起訴訟，反擊美國「長臂管轄」。分析指出，法案一旦通過，中國反制裁法律，添新工具。

路透報導，這項措施擴大FCC於2022年實施的禁令。當時，FCC基於美國國家安全風險，禁止華為、中興通訊、海能達、海康威視及大華股份等中國企業推出的新款電信及影像監控設備在美國銷售。

FCC表示，新禁令將進一步納入舊款設備，不再僅限於2022年底後設計的新機型。禁令涵蓋用於「公共安全、政府設施安全、關鍵基礎設施實體安全監控，以及其他涉及國家安全用途」的相關設備。

FCC強調，美國民眾仍可繼續使用已購買的相關設備，並指這些禁令措施「有助降低美國通訊領域面臨的風險，以維護國家安全」。

報導指出，中國相關部門則尚未針對此事進行回應。

FCC近年採取多項針對中國科技產品的措施，包括去年12月禁止所有中國製新款無人機進口，今年3月又禁止中國製新款消費型路由器進口。這項最新命令則未禁止舊款無人機及路由器進口。

另據中新網報導，中國「檢察公益訴訟法」草案二審稿增加規定，對外國組織和個人實施的侵害中國國家利益、社會公共利益（簡稱公益）的違法行為，人民檢察院可以依法提起公益訴訟。分析指出，法案一旦通過，此舉將為北京日益擴大的反制裁法律工具箱再添一項新工具，可反制美國的「長臂管轄」。

中國積極擴大反制裁法律工具，早在2021年就通過「反外國制裁法」，建立反制外國制裁及減輕其對中國企業、個人影響的法律機制；今年4月公布「反外國不當域外管轄條例」，則可以將推動實施或者參與實施外國不當域外管轄措施的外國組織、個人列入惡意實體清單，並依法對其採取反制和限制措施。

據報導，中國「檢察公益訴訟法」草案已提請14屆全國人大常委會二次審議。草案二審稿增加規定，「對外國組織和個人實施的侵害我國國家利益、社會公共利益的違法行為，人民檢察院可以依法提起公益訴訟」。法律專家認為，這項法案最快可能於今年底完成立法。

華爾街日報報導，北京當局尚未明確說明，哪些行為將成為公益訴訟的適用範圍，也未具體界定法律所保護的「國家利益」內容。

顧問公司Trivium China致客戶的報告指出，公益訴訟可能導致法院發布禁制令（injunction）及要求賠償，不僅影響企業營收與營運，也可能損害企業聲譽，「換句話說，外資企業需要因應的風險又增加了一層。」

以美國企業為主會員的中國美國商會表示，將密切關注該法如何落實執行。中國美國商會主席古莫曼強調，對於在中國經營的企業而言，透明度、可預測性、正當法律程序，以及法律的一致適用，是維持企業信心及支持持續投資的重要因素。