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南京大屠殺紀念館面向全球徵集史料 涵蓋日本戰犯、國際傳播等資料

記者陳湘瑾／即時報導
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今年5月，白士杰、鍾灝松代表其團隊成員將檔案掃描資料移交紀念館。（取材自央視新聞...
今年5月，白士杰、鍾灝松代表其團隊成員將檔案掃描資料移交紀念館。（取材自央視新聞）

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館26日公告，面向全球公開徵集南京大屠殺相關文獻資料。今年5月法國人白士杰團隊才向紀念館捐贈42份日軍侵華外交檔案掃描件，或反映紀念館持續擴大海外史料蒐集與研究。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館南京大屠殺文獻研究與交流中心26日在官網公告，面向全球公開徵集文獻資料。徵集的目的是要深入挖掘、搶救、整理和保存南京大屠殺相關歷史文獻資料。

本次徵集各類紙質和電子文獻資料，包括但不限於檔案、圖書、期刊、報紙、學位論文、會議論文、論文集、書信、回憶錄、筆記、手稿、音像製品及其他具有保存價值的文獻資料。

重點徵集南京大屠殺相關原始檔案、文獻及研究資料；慰安婦問題相關文獻資料；南京保衛戰、南京淪陷史相關史料與研究成果；東京審判、南京審判及其他審判日本戰犯相關文獻資料；南京大屠殺紀念、教育、研究與國際傳播相關資料；中國人民抗日戰爭，特別是江蘇省及南京地區抗戰歷史相關文獻資料。

官網公開消息，該紀念館建立在南京大屠殺死難者遺骸原址上，1985年8月15日建成開放，是中國全國重點文物保護單位、全國愛國主義教育示範基地、國家一級博物館、海峽兩岸交流基地、國防教育基地。

法國人白士杰（Bastien Ratat）團隊甫於今年5月初曾向侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，移交一批日本侵華資料掃描件。這批資料來自法國外交部南特外交檔案中心部分日軍侵華檔案，共涉及42份外交文獻、1993頁，時間範圍從1920年至1943年。

人民日報報導，這批資料由白士杰耗時數月，在法國南特外交檔案中心查閱並整理而成。他透過團隊成員鍾灝松與紀念館取得聯繫，主動捐贈這批資料，用於相關學術研究。他當時表示，「我們可以補全這段歷史，讓歷史本身，作出更完整的回答。」

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館館長周峰則表示，這些資料也顯示，南京大屠殺等日本侵華相關情況，在抗戰時期已為法國等部分國際社會所了解。

精華 FAQ

  • 館方徵集各類紙本與電子文獻，包含檔案、書報、論文、書信、回憶錄、手稿與音像資料，並特別重視南京大屠殺原始史料、慰安婦、審判日本戰犯及抗戰研究成果。

  • 公告指出，徵集目的是為了深入挖掘、搶救、整理並保存南京大屠殺相關歷史文獻，以補足研究基礎，並支撐紀念、教育與國際傳播等多方面工作。

  • 白士杰團隊今年5月捐贈42份、共1993頁的日軍侵華外交檔案掃描件，年代跨1920至1943年。這批資料有助學術研究，也顯示當時國際社會已部分了解日軍侵華情況。

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