人權組織：中國跨境鎮壓擴及41國 海外民主人士為高風險對象

香港移交中國28周年，陸委會此前指出，香港社會已受到全面監控。（美聯社）

紐西蘭 人權組織HRMI發布最新報告，中國政府及其代理人2025年跨境鎮壓遍及全球41個國家與地區，包括台灣、日本 、美國、英國等。海外民主倡議者、異議人士及其家屬為高風險對象，中方透過騷擾、監控、法律施壓，以及中國商會、留學生團體等管道，在海外施加影響力。

「法廣」報導，紐西蘭人權組織「人權評量倡議」（HRMI）26日上午發表最新報告，調查中國政府和其代理人在2025年實施跨境鎮壓的情況。邀請77名關注中國和香港 的人權專家回答相關問題整理而成。

結果發現，41個國家或地區分布全球五大洲被指有跨境鎮壓，遍及北美洲、南美洲、歐洲及大洋洲，包括美國、英國、加拿大、泰國、澳大利亞、德國、台灣、日本、法國、巴西，以至俄羅斯等東歐國家。

專家指出，非民主國家更容易成為跨境鎮壓的目標。不丹、印度、吉爾吉斯、巴基斯坦和烏滋別克有「非常多」人成為跨境鎮壓目標，香港和尼泊爾有「很多人」成為跨境鎮壓目標；俄羅斯和土耳其也在此類別。

高危目標人物會是「身處海外、倡導民主的中國公民」、「住在中國的海外民主活動人士的家屬」、「批評中國政府的中國公民」，以及「香港活動人士和異見人士」。

在鎮壓手法方面，可分為身體傷害、騷擾與脅迫，遣返與海外執法，法律和經濟脅迫，以及監控、數位活動和對言論自由的壓制。此外，中國商會和國際學生團體、中國「海外公安局」、香港駐倫敦經濟貿易辦事處、網絡等均是中國政府施壓、遊說及監控的管道。