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10多架中俄軍機入南韓防空識別區 據悉為中俄聯合空中演習

記者陳湘瑾／即時報導
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時隔半年多，10多架中俄軍機今天早上一度進入南韓防空識別區（KADIZ），據悉是中俄聯合空中演習參演戰力的一部分。南韓方面投入空軍戰機採取戰術措施以防萬一。過程中未發生中俄軍機進入南韓領空的情況。目前尚未見到中方和俄方對此有任何聲明。

「韓聯社」報導，據南韓聯合參謀本部消息，10多架中俄軍機今天上午相繼進入南韓東部、南部防識區，之後離開。在此過程中未發生中俄軍機進入南韓領空的情況。

報導稱，韓軍提前發現相關跡象，並投入空軍戰機採取戰術措施，以防萬一。據悉，進入南韓防識區的中俄軍機為轟炸機和戰鬥機，是中俄聯合空中演習參演戰力的一部分。

這是中俄軍機繼去年12月，再次進入南韓防識區。去年12月，中俄軍機包括轟炸機和戰鬥機，其中中方2架和俄方4架軍機正參加中俄聯合軍演。俄機進入東部的鬱陵島和獨島上空防識區，中國軍機則進入南部的離於島（蘇岩礁）上空防識區，之後中俄軍機在對馬島上空會合。

南韓軍方一位負責人當時表示，韓俄兩國海軍設有熱線，韓方致電詢問相關情況時，俄方稱正進行常規訓練，不會進入韓方領空。韓中兩軍則無熱線，韓方無法詢問中方。中方軍機進入的離於島上空，是韓中防識區重疊區域，中方飛機每年約會進入該區90至100次。

畫設防空識別區是為了提早識別接近本國領空的軍用航空器，與領空概念不同。國際慣例上，軍用航空器進入他國防空識別區，須事先提交飛行計畫並在進入時通報位置等資訊。

精華 FAQ

  • 據韓聯社引述南韓聯合參謀本部消息，今天上午有10多架中俄軍機相繼進入南韓東部與南部防空識別區，機型包括轟炸機與戰鬥機，之後即離開。

  • 南韓軍方提前掌握相關跡象後，立即投入空軍戰機採取戰術措施，以防萬一。整個過程中，並未發生中俄軍機進入南韓領空的情況。

  • 報導指出，進入防空識別區的中俄軍機疑為聯合空中演習參演戰力之一。至目前為止，中方與俄方都尚未就此公開發表任何聲明。

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