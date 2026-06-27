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新聞分析／緬柬孟為錢而來 中換得西南方戰略支點

記者陳言喬
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中企承建孟加拉國蒙格拉港的疏浚工程，圖為二年前當地學生和蒙格拉港務局員工參觀施工...
中企承建孟加拉國蒙格拉港的疏浚工程，圖為二年前當地學生和蒙格拉港務局員工參觀施工現場。（新華社資料照）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：緬柬孟三國近期接連訪華，主要目的是爭取中國經援與建設合作。
  • 重點二：中國藉由基建輸出與市場准入，換取三國在外交與安全議題上的支持。
  • 重點三：三國地處西南戰略節點，有助中國打造通往印度洋的替代通道。

緬甸總統後，柬埔寨、孟加拉等國領導人也在近日訪華並在昨天與習近平會見。這些國家清一色需要中國的經濟援助，但中國也需要一個穩固的西南方，透過經援三國打造一個有利自己的戰略支點。

緬柬孟這三國均是基礎設施薄弱、經濟發展受限的貧弱國家。近年柬埔寨的高速公路、國際機場、國家體育場、港口等硬體均由中方援建，這次洪森來訪還拜會中國的特大央企中交集團，希望加快推進德崇扶南運河與多個高等級公路的建設。而孟加拉的大橋、隧道、多個場館也是中方援建，現在還需要中方協助開發其港口。

至於上周來訪的緬甸總統敏昂萊，則希望中國能加快推進已商定的基礎設施、公共服務等建設專案，盡速改善當地民生，簡化緬國農產品檢疫准入流程等項目。

說白了，三國接續來訪，都有求於中國。但三國雖然窮卻占據有利的地緣政治節點。柬埔寨提供了雲壤海軍基地給中國使用，在東協大小會議，尤其是「南海各方行為宣言」上更與中國保持一致。

緬甸則有皎漂深水港、木姐—曼德勒鐵路等「中緬經濟走廊」重大專案，將來與孟加拉國聯通對接，建成中緬孟經濟走廊，可幫助中國西南地區建立直通印度洋的替代通道，降低對麻六甲海峽的依賴。

三國接連訪華是「利益導向」選擇，他們藉由中國資本與技術解決自身發展困境，還可透過中國平衡周遭大國（如印度）的外部壓力；對中國而言，則是擴大自己的區域影響力，且進一步穩固中國更需要的西南方向地緣支點。中國以基建資金、工程技術與市場准入‌予三國，加強了與各國的政治互信，獲得在聯合國、在南海、在兩岸問題上的支持，這才是最大的戰略利益。 ‌

精華 FAQ

  • 三國都面臨基礎建設不足、經濟發展受限等問題，因此希望藉由中國的資金、技術與市場准入，推動港口、公路、機場等項目，加速改善民生與提升發展能力。

  • 中國不只是在做經濟援助，也在布局地緣戰略。透過基建與經貿合作，中國可鞏固西南周邊支點、擴大區域影響力，並換取在聯合國、南海及兩岸議題上的支持。

  • 柬埔寨可提供海軍基地與外交配合，緬甸有皎漂港與中緬經濟走廊，孟加拉則可作為港口合作與區域連結節點，三國合力有助中國降低對麻六甲海峽的依賴。

習近平 緬甸 柬埔寨

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