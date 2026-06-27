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鞏固地緣政治、推「帶路」 習近平連見東南亞領導人

中國新聞組／北京27日電
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中國國家主席習近平26日在北京人民大會堂會見來華正式訪問的孟加拉國總理拉曼。 ...
中國國家主席習近平26日在北京人民大會堂會見來華正式訪問的孟加拉國總理拉曼。 (中新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：習近平密集會見洪森與拉曼，強化周邊外交布局。
  • 重點二：中方推進中柬、中孟命運共同體及一帶一路合作。
  • 重點三：北京聚焦電詐打擊與港口、走廊等安全經貿建設。

緬甸總統訪華後，北京在周邊外交上持續發力，中國國家主席習近平在北京密集會見多位東南亞及周邊國家領導人，重點鞏固地緣政治戰略、推動「一帶一路」經濟走廊建設，並強化打擊跨境電信詐騙與安全執法合作；習近平昨天上午分別會見來訪的柬埔寨前總理、現任柬埔寨人民黨主席、參議院議長洪森，與孟加拉國總理拉曼。

習近平稱，中方願與柬國推進中柬命運共同體建設。習在與拉曼會見時，兩人共同宣布構建「新時代中孟命運共同體」，並將推進中緬孟經濟走廊建設。

新華社報導，習近平昨會見洪森時說，中方一貫將柬埔寨作為周邊外交重點方向。中方願同柬方深化黨際交往，加強治黨治國經驗交流。雙方要推動「工業發展走廊」和「魚米走廊」取得實質性進展。中方願同柬方建立安全夥伴關係，願同柬方一道持續發力，徹底鏟除電詐「毒瘤」。

洪森則稱，清剿電詐犯罪是柬當前工作優先事項，柬方願同中方密切打擊電詐執法合作。柬方願同中方加強「五角戰略」（柬國長期發展綱領）和共建「一帶一路」倡議對接，深化經濟、安全、國防、人文等領域合作。

孟加拉國總理拉曼今年二月上任，這是他首訪中國。在與習近平會見時，習近平說，無論國際形勢如何變化，中方始終做孟方值得信賴的好朋友、好鄰居、好夥伴。中方支持孟加拉國新政府順利施政，願同孟方高質量共建「一帶一路」，深入對接發展戰略，並推進「中緬孟經濟走廊建設」。

「中緬孟經濟走廊」源自於「孟中印緬經濟走廊」，因印方反應冷淡，現階段建設以中緬經濟走廊為主，並延伸對接至孟加拉，重點推進緬甸皎漂深水港、中緬鐵路與油氣管道建設，這使北京得以避開麻六甲海峽直通印度洋，保障能源安全。

中孟昨天還共同發布聯合公報，雙方願共同推進蒙格拉港設施現代化改造擴建項目，和吉大港中國經濟產業園建設，這是孟加拉的兩大港口。中方願同孟方加強貿易、電子商務、產業鏈供應鏈以及投資領域合作，幫助孟方提升出口能力。公報還提及，雙方同意建立外長戰略對話機制，同意探討外交、防務「二加二」對話機制。

另據路透報導，拉曼與習近平會面時說，為減少孟加拉對陸的貿易逆差，呼籲北京考慮進口孟加拉的新鮮芒果、波羅蜜、未加工皮革等，讓輸中商品趨於多元化。而在拉曼訪問期間，中孟雙方簽署多個領域合作文件。

中國國家主席習近平（右）2023年在北京釣魚台國賓館會見時任柬埔寨首相洪森（左）...
中國國家主席習近平（右）2023年在北京釣魚台國賓館會見時任柬埔寨首相洪森（左）。（新華社）

精華 FAQ

  • 重點是鞏固中國在周邊的地緣政治影響力，同時推動一帶一路與各項經濟走廊建設，並藉由安全與執法合作強化區域控制與互信。

  • 雙方聚焦中柬命運共同體、工業發展走廊與魚米走廊，並強調黨際交流、安全夥伴關係及聯手清剿跨境電信詐騙等執法合作。

  • 因為中國希望透過皎漂、蒙格拉與吉大港等節點，推進經濟走廊和港口項目，降低對麻六甲海峽依賴，並提升能源與貿易安全。

習近平 東南亞 緬甸

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