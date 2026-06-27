WSJ：美聯網車禁中軟體 極星成首家被封殺、禁賣品牌

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國商務部禁止極星在美銷售新車，迫使其退出市場。

美國商務部禁止極星在美銷售新車，迫使其退出市場。 重點二： 極星成為聯網汽車新規下首個被封殺的主要品牌。

極星成為聯網汽車新規下首個被封殺的主要品牌。 重點三：沃爾沃曾獲授權續售，極星申請則遭美方拒絕。

從沃爾沃(Volvo)分拆出來的中資控股電動汽車品牌極星(Polestar)將退出美國市場，因美國商務部 禁止該公司在美國銷售新車。美國先前出台新規，禁止聯網新車使用中國軟體，旨在防止車內攝像頭和全球定位系統(GPS)追蹤功能被外國敵對勢力利用。極星由此成為該新規下首個倒下的主要汽車品牌。

華爾街 日報報導，由中國汽車巨頭浙江吉利控股集團(Zhejiang Geely Holding Group)控制的極星25日表示，該公司此前一直試圖根據上述新規設定的程序，尋求美國商務部授權以繼續在美售車，但該請求已被美國政府拒絕。

該公司表示，極星將繼續在美國銷售現有庫存車輛，並繼續通過服務中心提供維修支持。

在拜登(Biden)政府時期制定的「聯網汽車」規則以國家安全為由，限制進口或銷售帶有與中國相關軟硬件的車輛。汽車製造商必須在今年3月前向美國政府證明，其產品不包含在中國編寫或由中國公司編寫的代碼；否則必須申請授權，方可繼續銷售2027年款及後續車型的車輛。

同樣由吉利控股的沃爾沃已於今年5月獲得了繼續在美國運營的授權。沃爾沃當時指出，獲得授權的程序是「個案審查」的方式，並且是在美國官員與該公司就沃爾沃的技術和數據安全進行磋商之後才獲批的。

報導指出，拒絕極星的請求標誌著美國政府在封殺中資汽車在美銷售方面邁出了最新一步。最近幾周，美國議員甚至提議立法全面禁止中國車企在美國本土造車。

極星曾表示，預計其在美國銷售的汽車將符合商務部的規定。極星首席執行官邁克爾·洛謝勒(Michael Lohscheller)在最近接受採訪時也稱，該公司正就爭取豁免與「政府部門保持著良好的溝通」。