14人大代表被罷免 被查5個月的張又俠職務仍在

十四屆全國人大常委會23次會議26日下午在北京人民大會堂閉幕，全國人大官網昨日公告14名官員的全國人大代表資格被終止，其中包括解放軍和武警部隊代表6人被除名。而軍委副主席張又俠 、軍委委員劉振立被官宣調查已超過五個月，至今仍未被罷免 全國人大代表職務。

綜合港媒報導，公告稱，費高雲、郭永航、胡衡華、李雲澤、侯建國、黃偉、馬興瑞、許學強、王抗平、李鳳彪、尹紅星、郭普校、張明華、李蘭祥的代表資格終止。

被罷免全國人大代表的14名官員中，政治局委員馬興瑞2026年4月3日落馬；廣東省政協副主席郭永航2026年3月27日落馬。郭永航是馬興瑞的山東老鄉，是馬興瑞主政深圳時期的大管家。安徽省委常委、合肥市委書記費高雲2026年5月6日落馬；重慶市委副書記、市長胡衡華2026年3月20日落馬。

報導指出，解放軍和武警部隊代表團減少的6人，包含3名上將許學強、李鳳彪、郭普校，3名中將原聯勤保障部隊司令員王抗平、原網絡空間部隊司令員張明華、原南部戰區陸軍政委尹紅星。許學強是中央委員，曾任中國載人航天工程總指揮，去年接連缺席神21出征儀式、福建艦入列儀式、中央經濟工作會議等場合。李鳳彪農曆新年前夕缺席年度四川軍地迎春座談會。郭普校亦缺席去年底的晉銜儀式。代表團「除名」往往涉及違紀違法處分。