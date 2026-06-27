14人大代表被罷免 被查5個月的張又俠職務仍在
十四屆全國人大常委會23次會議26日下午在北京人民大會堂閉幕，全國人大官網昨日公告14名官員的全國人大代表資格被終止，其中包括解放軍和武警部隊代表6人被除名。而軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被官宣調查已超過五個月，至今仍未被罷免全國人大代表職務。
綜合港媒報導，公告稱，費高雲、郭永航、胡衡華、李雲澤、侯建國、黃偉、馬興瑞、許學強、王抗平、李鳳彪、尹紅星、郭普校、張明華、李蘭祥的代表資格終止。
被罷免全國人大代表的14名官員中，政治局委員馬興瑞2026年4月3日落馬；廣東省政協副主席郭永航2026年3月27日落馬。郭永航是馬興瑞的山東老鄉，是馬興瑞主政深圳時期的大管家。安徽省委常委、合肥市委書記費高雲2026年5月6日落馬；重慶市委副書記、市長胡衡華2026年3月20日落馬。
報導指出，解放軍和武警部隊代表團減少的6人，包含3名上將許學強、李鳳彪、郭普校，3名中將原聯勤保障部隊司令員王抗平、原網絡空間部隊司令員張明華、原南部戰區陸軍政委尹紅星。許學強是中央委員，曾任中國載人航天工程總指揮，去年接連缺席神21出征儀式、福建艦入列儀式、中央經濟工作會議等場合。李鳳彪農曆新年前夕缺席年度四川軍地迎春座談會。郭普校亦缺席去年底的晉銜儀式。代表團「除名」往往涉及違紀違法處分。
公告共終止14名官員的全國人大代表資格，其中包括地方黨政高層與解放軍、武警部隊代表，顯示此次調整範圍同時涵蓋軍政兩個系統。 內文指出，張又俠與劉振立雖已被官宣調查超過五個月，但至今仍未被罷免全國人大代表職務，與其他已被終止資格者形成對比，引發外界關注。 被除名的6人中有3名上將、3名中將，涵蓋現役與原任軍職人士。報導稱代表團「除名」通常涉及違紀違法處分，屬於高風險信號。
精華 FAQ
公告共終止14名官員的全國人大代表資格，其中包括地方黨政高層與解放軍、武警部隊代表，顯示此次調整範圍同時涵蓋軍政兩個系統。
內文指出，張又俠與劉振立雖已被官宣調查超過五個月，但至今仍未被罷免全國人大代表職務，與其他已被終止資格者形成對比，引發外界關注。
被除名的6人中有3名上將、3名中將，涵蓋現役與原任軍職人士。報導稱代表團「除名」通常涉及違紀違法處分，屬於高風險信號。
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