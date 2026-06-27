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紐時：智譜AI模型挑戰美主導地位 中美差距縮至6個月

中國新聞組／北京27日電
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智譜發布人工智慧模型GLM-5.2，性能幾乎與Anthropic的模型相當。 （...
智譜發布人工智慧模型GLM-5.2，性能幾乎與Anthropic的模型相當。 （取材自智譜微博）

中國初創公司智譜近日發布人工智慧模型GLM-5.2，性能幾乎與Anthropic的Fable和Mythos模型相當，不過使用成本要低得多，且在美國不受任何限制，它很快便登上全球最受關注的人工智慧模型排行榜前十。紐約時報報導，智譜站在中國新一波高性能、低成本人工智慧浪潮的最前沿，這股浪潮正在挑戰OpenAI、Anthropic和谷歌長期以來對行業的主導地位。

目前，全球人工智慧模型排行榜中有六款來自中國，專家估計中國落後美國公司的差距，已經縮小到六個月甚至更少。

智譜的新模型GLM-5.2發布之際，美國企業已意識到必須壓縮人工智慧開支。「隨著Anthropic Fable受到限制，美中之間的差距已經微乎其微，」矽谷初創公司alphaXiv聯合創始人里漢艾哈邁德說。

不過，中國模型在美國普及仍面臨兩大障礙：一是與中國政府關係密切；二是有人指責中國企業利用美國技術、以不公平的方式開發出這些成本更低的模型。

報導指出，大約一年半前，中國初創公司DeepSeek令矽谷大為震驚，它證明自己能夠以遠低於許多美國同行的成本構建高性能的人工智慧系統。如今，智譜也在做類似的事情。

根據運營人工智慧排行榜的初創公司OpenRouter的數據，在處理某些任務時，GLM-5.2的使用成本僅為Anthropic此前推出的Claude Opus 4.8的約八分之一。

與大多數頂級中國模型一樣，GLM-5.2是開源軟體，這意味著任何人均可免費使用和修改。這使得其使用成本大大降低。

一些軟體開發人員不願使用智譜在中國境內計算機上提供的人工智慧系統，因為擔心與該公司或中國政府共享數據；他們也顧慮中國對人工智慧內容的審查，可能觸犯美國出口管制規定。網路安全公司Infoblox首席法務官陳瑋（音）表示，只要在系統設置上謹慎操作，企業仍可在不將數據傳回中國、不違反美國出口法規的前提下使用這一模型。

在DeepSeek於2025年發布後，世界各國出於數據安全擔憂出台限制其使用的法規。但陳瑋表示，到目前為止，GLM-5.2尚未引發類似的擔憂。

精華 FAQ

  • 因為它在多項任務上的表現已接近Anthropic的頂級模型，但使用成本明顯更低，且以開源形式提供，迅速躋身全球最受關注模型前十。

  • 報導指出，全球排行榜上已有六款中國模型，專家估計中國與美國公司的技術差距已縮小到六個月甚至更少，顯示競爭正快速逼近。

  • 主要有兩大障礙：外界擔心其與中國政府關係密切，以及質疑中國企業可能利用美國技術，以不公平方式做出低成本模型。

谷歌 OpenAI 紐約時報

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