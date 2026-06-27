歐洲熱浪／跑200公里搶買中製冷氣 網嘆：在中國連豬都有空調

分析指出，歐洲冷氣市場整體滲透率處於偏低水平，突發極端高溫將有效刺激當地潛在消費需求。（新華社）

歐洲近期遭熱浪 侵襲，中國品牌空調在歐洲各大商場幾乎被搶空，有歐洲網民甚至跑了200公里才買到最後一台中國空調，不少歐洲網民在社交媒體上表示「中國空調便宜又好用」、「歐洲應該多進口」。中國官媒環球時報分析此現象稱，一台空調就看出歐洲對華逆差的本質，歐洲空調短缺問題不在中國製造能力太強，而在歐洲政策制定者是否在乎民意，只有中歐互利合作才能補齊能力缺口，希望歐洲政治精英不要在熱浪中繼續裝睡。

歐洲僅約20%的家庭配備製冷設備，近日在高溫狀況較突出的法國，空調、電扇等納涼產品銷量激增，中國美的集團、海信、寧波富達等空調製造商正迎來一波銷售熱潮。針對歐洲老房子無法打孔、審批繁瑣問題，中企推出便攜空調和迷你分體機。例如美的PortaSplit系列可即插即用；寧波富達工廠生產的便攜空調重量僅為傳統機型三分之一，可直接放置窗邊，迅速成為西班牙等南歐國家的搶手貨。

路透報導，美的集團表示，旗下PortaSplit可攜式空調在德國 、西班牙、法國等地出貨量大增，西班牙及法國出貨量年增108%，部分通路已賣斷貨，二手市場價格還高於新品。一位德國開發者還搭建了庫存追蹤網站，用戶付費2.49歐元可訂閱補貨郵件通知。

在社群平台上，一位法國網民拍視頻稱她發現中國養豬場普遍裝設空調，感嘆「在中國，連豬都有空調」，這段發言在網上引發共鳴，有法國網民找出中國農戶豬圈裝空調的照片，配文「中國窮人農戶的豬都比法國大醫院的病人得到更好的照料」。

快科技報導，中國國內一台普通空調售價約1500（人民幣，下同）至2000元，加上國際運費和退稅成本的最終落地價仍遠低於歐美本土品牌，巨大價差使得「反向代購」成為新趨勢，許多外國遊客利用240小時過境免簽政策，專門來華採購空調並託運回國。

中國官媒環球時報今對此現象發表題為「從一台空調看歐洲對華逆差的本質」社論指出，歐方曾以環保為由對進口自中國的空調設置過關稅壁壘，但此舉並沒有提升本地企業的競爭力，歐洲空調短缺顯示民眾生活也未能有效改善。從一台空調看中歐關係，不難得出結論：歐洲消費者獲得更好產品，中國企業獲得更大市場，中歐綠色轉型也擁有更多現實路徑。

文中稱，歐洲的高溫應該把一些人「燙」醒了。歐洲政策制定者若真在乎民意，應該到街頭問問普通民眾，如果向中國產空調加稅，以配額制限制進口，他們是否願意？這種最真實的民意，歐洲政客們不應刻意迴避。希望歐洲政治精英，不要在熱浪中繼續裝睡了。