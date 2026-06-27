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東風17發射曝光 亞太軍演前秀肌肉？解放軍：不必過度解讀

編譯中心／綜合報導
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中國央視日前首度釋出一段東風-17超高音速飛彈實彈發射畫面，引發各國關注。（路透...
中國央視日前首度釋出一段東風-17超高音速飛彈實彈發射畫面，引發各國關注。（路透）

中國中央電視台日前首度曝光解放軍東風-17高超音速飛彈的實彈發射畫面，由於近期多場大規模軍事演習聚集亞太，因而引起關注。對此，中國國防部發言人張曉剛25日表示，今年是解放軍戰略導彈部隊組建60周年，有關報導反映建設發展情況，不必過度關聯解讀。

本周有三場大規模軍事演習聚集亞太。環太平洋軍事演習於6月24日至7月31日在夏威夷群島及其周邊地區舉行。本次演習共有31個國家參加，參演規模創下歷史新高。與此同時，美日「堅毅之龍」、「英勇盾牌」兩大聯合軍演同步在西太平洋展開。

近日，中國央視首次曝光了東風-17高超音速飛彈的實彈發射畫面。有分析指出，畫面公布的時間點是在七國集團峰會(G7)剛結束，環太平洋軍演啟動前，是在釋放解放軍有能力實施遠端精確打擊的訊號。

對此，張曉剛指出，今年是解放軍戰略導彈部隊組建60周年。有關報導反映建設發展情況和闊步新征程的時代風采。「我沒有更多補充資訊，也請不必過度關聯解讀。」

此外，關於解放軍福建艦過航台灣海峽一事，張曉剛表示：「這是福建艦開展的例行訓練，今後我們還會繼續組織。」福建艦於2025年11月入列，2025年9月，在入列前的試驗階段，福建艦就曾通過台灣海峽，赴南海相關海域展開科研試驗和訓練任務。

精華 FAQ

  • 因為央視首度公布實彈發射畫面時，正值G7峰會結束、環太平洋軍演啟動前，外界因此解讀為解放軍釋放遠端精確打擊訊號。

  • 發言人張曉剛表示，今年是解放軍戰略導彈部隊組建60周年，相關報導主要反映建設發展情況，並不需要與周邊軍演過度關聯解讀。

  • 張曉剛稱，福建艦過航台灣海峽屬於例行訓練安排，未來仍會繼續組織相關任務；文章並提到它在入列前也曾通過台海赴南海。

解放軍 國防部

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