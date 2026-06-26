中官方：「十五五」大力推進「西能西用」、還要向外送Token

中國官方26日強調十五五時期要大力推進「西能西用」。圖為敦煌的塔式太陽能發電廠的吸熱塔。（本報系資料照片）

中國國家能源局官員26日表示，「十五五」期間，在擴大「西能東送」的同時，要加力推進「西能西用」。全中國到2030年能源進口將更加多元可控，並將做好化石能源的「開發」和「儲備」，顯著提升非化石能源供給。

在國際局勢變化下，中國能源供應問題持續受到關注。而中國國家能源局局長王宏志26日在國新辦的發布會上介紹，經中國國務院 同意，「新型能源體系建設『十五五』規劃」已於近日發布。總體目標是到2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系。

該局副局長萬勁松則指出，「十五五」期間，在擴大「西能東送」的同時，要加力推進「西能西用」。

其中「西能東送」要進一步擴大規模，切實保障東中部地區用能需求。電力領域加快「三北」風電太陽能等清潔能源基地建設，還有外送通道建設，預計新增西電東送能力8000萬千瓦以上。油氣領域，加快西氣東輸通道建設。煤炭領域，持續優化煤炭運輸佈局，著力擴大疆煤外運規模。同時還將推動東中部重點用能地區挖掘潛力，加強本地非化石能源的就近開發利用。

至於「西能西用」，則要進一步加強產能協同，穩步引導生產力的布局優化。引導高載能產業有序向西部轉移，推動先進製造業、算力、氫能等產業布局與清潔能源基地開發協同，促進用能產業空間布局優化。「未來，西部地區不僅向外送電、送煤、送氣，還要向外送產品、送Token」。

萬勁松表示，下一步隨著「西能西用」和「西能東送」的深入推進，未來全中國能源生產消費格局也將產生新的變化。他指出，清潔能源與產業融合的趨勢將加快，更多的高載能、低排放產業和項目將落地西部，同時產生新的清潔能源輸送形態，新能源跨省區外送將不僅有電的形式，還可以通過氫能和綠色燃料的形式送出。

王宏志表示，經過未來五年發展，中國能源體系將呈現四個特徵：一是安全韌性更足，能源綜合生產能力將達到58億噸標準煤，自主保障能力穩中有升，能源進口更加多元可控。二是能源結構更優，目前電力裝機規模已經突破40億千瓦，預計2030年將達到54億千瓦，其中新能源裝機比重超過50%、非化石能源發電量比重達到50%，煤炭和石油消費達峰。三是加快構建堅強韌性、綠色低碳、集成融合、智慧高效的新型能源基礎設施體系，初步建成新型電力系統。四是邁入世界能源科技創新國家前列，基本建成全中國統一電力市場。

另中國國家能源局電力司司長杜忠明表示，「十五五」時期，隨著算力用電激增，電動車充電需求快速增加，以及其他行業和居民生活用電剛性增長，預計全國年均用電增量將達到6000億度左右，相當於每年新增一個國家的經濟水平。