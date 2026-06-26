北京又一次警告…富士電機員工大連被拘 日企憂在中風險

遼寧省大連市2名日本電機巨頭的日籍員工被拘，引發日本員工對到中國出差感到畏懼。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大連兩名日本人遭拘留，日企憂心中國營商風險升高。

大連兩名日本人遭拘留，日企憂心中國營商風險升高。 重點二： 多家企業考慮減少赴華出差，派駐員工與家屬也在撤離。

多家企業考慮減少赴華出差，派駐員工與家屬也在撤離。 重點三：中國稱依法律辦理，日方則擔心關係惡化與供應受衝擊。

近年有日本 人在中國被拘留或逮捕，持續加劇日本企業不安。隨著遼寧省大連市2名日本電機巨頭的日籍員工被拘一事曝光後，已有企業開始考慮暫停赴中出差；隨著愈來愈多企業避免派駐員工及家屬同行，在中日本人也持續減少。

事件迅速引發國際輿論關注；英國「金融時報」24日指出，自日本首相高市早苗 去年11月發表涉台錯誤言論以來，中日關係就一直非常緊張，此案可能使情況進一步惡化。一名企業高管直言，這意味著日本企業又一次遭到警告，也表明中方從未降低對日本的施壓力度。

大連歷來與日本關係密切，當地約有1700家日資企業據點，在留日本人約3000人。一名常駐大連的日企高層表示：「竟然發生在對日企一向友好的大連，實在令人難以置信。」他對於未對企業開罰、而是直接拘留個人的做法表示疑惑。

日本共同社報導，在大連設有分支機構的日資企業高層，對此次日本人被拘一事流露危機感，稱「不得不考慮採取減少赴華出差等應對措施」。從事半導體業務的一名日資企業男性也表示，越來越多派駐員工對在中國工作感到不安。

日資大型製造商1名員工則呼籲，希望日本政府能在可能範圍內公開相關資訊，包括究竟哪些行為會被視為問題。日本政府相關人士也表示，此次日本人被拘後，「日中關係恐怕會進一步惡化」，並擔心這將對在中國設有據點的日資企業造成負面影響。

中國有關部門5月在遼寧省大連市拘捕2名日本人，涉嫌觸犯「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」。被拘的兩人中，一人為富士電機集團當地法人的高管，另一人據信是到中國的出差人員，兩人均於5月被海關當局拘留。

中國海關當局視為問題的行為可能是，他們試圖將稀土磁體以可拆卸的狀態加工成電機等產品後出口。中方似乎懷疑，其目的是在出口後拆卸產品以取出稀土磁體。

中國外交部發言人郭嘉昆24日回應，2名日本人因違反中國法律，被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報有關個案情況。他並表示，日方應教育提醒在中日本公民和企業遵守中國法律法規。

日本首相高市早苗去年11月在國會發表的涉台錯誤言論引發中國不滿，隨後幾個月，中方大幅收緊對日本的稀土出口管控。今年3月和4月，中國對日稀土出口同比下降超過80%，迫使日本企業加緊尋找替代供應來源。

一名常駐東京、從事中國關鍵礦產進口業務的企業高管直言，日本企業會將最新拘留事件視為「又一次警告信號」，同時這也表明中國從未降低對高市早苗相關言論的施壓力度。