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中國每10天增1家…全球獨角獸胡潤榜 字節第3、DeepSeek衝15

中國新聞組／北京26日電
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字節跳動以估值人民幣3.3兆元，位列胡潤「2026全球獨角獸榜」第三。（路透）
字節跳動以估值人民幣3.3兆元，位列胡潤「2026全球獨角獸榜」第三。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：胡潤全球獨角獸榜顯示，美國806家居冠，中國381家居次。
  • 重點二：全球前十獨角獸中，中國字節跳動、螞蟻集團、Shein入榜。
  • 重點三：中國新增獨角獸聚焦AI、機器人與半導體，未來可望破500家。

胡潤研究院發布「2026全球獨角獸榜」，其中，美國以806家居冠，中國以381家排名第二。全球獨角獸前10名企業中，中國企業字節跳動、螞蟻集團Shein分別位列第3、第五及第9位。胡潤指出，中國新增獨角獸主要集中在AI、機器人、半導體等領域，看好未來5年中國獨角獸企業數量可望突破500家。

胡潤全球獨角獸榜列出全球成立於2000年之後、估值10億美元以上的非上市公司。榜單估值計算的截止日期為2026年1月1日，這是胡潤研究院第8次發布全球獨角獸榜。

根據榜單，全球獨角獸企業數量較去年增長5.3%至1603家，創歷史新高。美國以806家獨角獸企業領跑，較去年增加48家，占全球總數的50.3%。中國以381家獨角獸企業位居全球第二，較去年增加38家。英國以70家獨角獸企業位列第3。

榜單前3名皆為AI大模型業者，Anthropic一躍成為全球估值最高獨角獸，達人民幣6.6兆元，1年內估值增加人民幣6.1兆元，創胡潤獨角獸榜的紀錄；OpenAI以人民幣5.8兆元估值位列第二；字節跳動則以估值人民幣3.3兆元位列第3。

胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，今年榜單前三都聚焦在AI領域，他也特別提到DeepSeek，指其同樣是大模型領域的企業，僅用3年時間，DeepSeek成長為價值人民幣3400億元的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。

胡潤預估，中國獨角獸企業較去年增加38家，新入榜有80家公司，平均每5天新增1家，已超去年平均每10天新增1家的速度，獨角獸數量有望在5年內突破500家。新上榜企業以DeepSeek為首，其次是深圳3D列印公司拓竹；從產業分布來看，主要集中在機器人、人工智慧、半導體領域，也涵蓋再生能源、航太等領域。

他也提到，今年有26家中國大角獸企業成功上市，數量創近5年新高，包括市值人民幣9500億元的智譜、人民幣3800億元的盛合晶微、超過人民幣3千億元的摩爾線程與沐曦股份。

胡潤也透露，中國許多獨角獸企業創辦人具有「清華背景」，月之暗面創始人楊植麟為清華博士，藍箭航天創始人王建蒙畢業於清華航天系；銀河通用機器人創始人王鶴、燧原科技創始人趙立東均為清華校友。

精華 FAQ

  • 榜單顯示，美國以806家獨角獸居冠，較去年增加48家；中國以381家排名第二，年增38家。兩國合計占全球絕大多數，仍是獨角獸最集中的兩大市場。

  • 全球估值最高獨角獸是Anthropic，估值達人民幣6.6兆元，並創下胡潤榜紀錄；第二名是OpenAI，估值人民幣5.8兆元；第三名則是字節跳動，估值人民幣3.3兆元。

  • 中國新增獨角獸主要集中在AI、機器人、半導體，也涵蓋再生能源與航太。胡潤指出，中國平均每5天新增1家，且有望在未來5年內讓獨角獸總數突破500家。

螞蟻集團 Shein

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