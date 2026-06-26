日10經濟團赴鏈博會亞洲最多 玉淵譚天：企業用腳投票

第四屆鏈博會22日至26日在北京中國國際展覽中心（順義館）舉行。(記者陳宥菘／攝影)

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會(鏈博會)6月22日至26日在北京舉行，央視旗下新媒體「玉淵譚天」25日發文指出，日本 共有10個經濟團組參加本屆鏈博會，數量居亞洲國家之冠，涵蓋經團聯、日本商工會議所等主要工商組織。文章並稱，日本企業「用腳投票 」，顯示日本首相高市早苗對華「脫鉤」主張不得人心。

玉淵譚天25日於微博 發文指出，在本屆鏈博會中，日本是亞洲國家裡團組數量最多的。日方共有10個經濟團組來華，包括日本經濟團體聯合會(經團聯)、日本商工會議所等。

文章寫道，經團聯是日本規模最大、最具權威的綜合性經濟團體，核心會員幾乎囊括了日本所有領域的龍頭企業；日本商工會議所是日本規模最大的全國性工商組織之一；而關西經濟聯合會所代表的關西地區則是日本第二大經濟圈。可以說，這10個團體廣泛覆蓋了日本社會企業網絡的方方面面。

文章接著指出，事實上，半年前，由約200名商界領袖組成的日本經濟界代表團年初曾計畫訪華，卻因高市早苗「涉台錯誤言論」的影響，被一再推遲。日本企業一等再等，索性自行尋找交流的方法。

文章提到，此次鏈博會，日本企業「用腳投票」，恰恰說明高市早苗的對華「脫鉤」完全不得人心。同時，在鏈博會現場，日本貿易振興機構中國東北亞地區總代表小野寺修表示，各企業來訪是為了在中日關係困難的時候，維持與中國商界的關係。國際貿促會副會長秦喜秋也直言，「失去中國，日本也無法存在。」

小野寺修還指，「現在的日中關係並不是非常好，我們希望日中關係能儘快改善，如果關係長期惡化，會讓人感到憂慮」，「但目前我認為許多企業希望繼續為中國市場作出貢獻，因為日本與中國之間的供應鏈實際上已經高度融合」。

同日，中國商務部發言人何亞東在例行記者會上表示，中國持續擴大高水平開放，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。他強調，高市早苗發表涉台言論，嚴重損害中日關係政治基礎，給中日經貿合作帶來嚴重負面影響。希望日本經濟界從自身利益出發，敦促日本政府切實反思糾錯，為兩國經貿合作重回健康發展軌道創造條件。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」25日發文指，日本共有10個經濟團組參加本屆鏈博會。(取材自玉淵譚天微博)