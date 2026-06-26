設2.5萬假帳戶蒸餾模型 Anthropic控阿里剽竊核心能力

美國AI公司Anthropic指控阿里巴巴非法提取Claude模型能力，並稱這是該公司已知遭遇規模最大的同類型攻擊。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Anthropic指控阿里以近2.5萬假帳戶蒐集Claude能力。

Anthropic指控阿里以近2.5萬假帳戶蒐集Claude能力。 重點二： 雙方互動逾2880萬次，鎖定軟體工程與代理推理。

雙方互動逾2880萬次，鎖定軟體工程與代理推理。 重點三：Anthropic稱此為最大規模蒸餾攻擊，阿里未即時回應。

美國人工智慧(AI)新創公司Anthropic指控，中國科技與電商巨頭阿里巴巴 透過近2.5萬個虛假帳戶，非法套取其AI模型Claude的核心能力，並稱這是該公司遭遇過最大規模的「模型蒸餾攻擊」。

Anthropic稱，相關行動在今年4月22日至6月5日期間，阿里透過近2.5萬個虛假帳戶與Claude進行超過2880萬次互動，鎖定Claude在軟體工程、代理式推理(Agentic Reasoning)及長程任務等方面的先進能力，這些正是該公司最具商業價值的功能。

據路透報導，Anthropic將阿里巴巴的行動描述為「蒸餾」(distillation)，也就是利用能力較強模型的輸出結果，訓練能力較弱的模型。

Anthropic表示，這波行動由與阿里巴巴及其AI實驗室「通義千問」(Alibaba Qwen)相關的操作人員執行。Anthropic稱，「蒸餾」有助於加速中國取得其先進Mythos Preview模型能力。阿里巴巴未立即回應路透置評請求。

今年4月，白宮曾指控中國以產業規模竊取美國AI實驗室的智慧財產權。Anthropic在信中稱，支持美國政府打擊相關攻擊的努力，包括透過威脅情報共享及其他合作方式，與民間AI企業合作應對。

Anthropic今年2月也曾發文指，已發現中國AI新創公司DeepSeek，以及另外兩家中國AI實驗室，試圖從Claude AI平台非法提取模型能力。Anthropic稱，DeepSeek相關行動涉及逾15萬次互動，月之暗面(Moonshot AI)規模超過340萬次，MiniMax則超過1300萬次。

值得注意的是，美國國防部本月8日已將阿里巴巴列入「中國軍事企業」黑名單，阿里巴巴已就此向美國法院提告，要求撤銷相關認定。

美國AI公司Anthropic指控阿里巴巴非法提取Claude模型能力，並稱這是該公司已知遭遇規模最大的同類型攻擊。（路透）