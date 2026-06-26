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人民幣國際化卡關？ 歐學者：很少使用者會選擇中國金融工具

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體...
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲學者指出，人民幣工具已成形但市場需求仍然不足。
  • 重點二：資本管制與境外使用限制，讓外國企業難以持有人民幣。
  • 重點三：CIPS與數位人民幣推進有限，仍難取代SWIFT與主流支付。

中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但歐洲智庫資深研究員近日撰文指出，人民幣受資本管制、使用網絡有限等因素影響，即使金融工具已然成形，但市場需求不足，若沒有強制政策、國家推動或制裁壓力，很少使用者會選擇中國的金融工具。

歐洲智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）資深研究員德瑪雷（Agathe Demarais）近日撰文〈中國的去美元化進程已遭遇瓶頸〉，點出北京可以打造金融工具，但「無法強行創造市場需求」。

德瑪雷指出，過去十年間，中國持續推動金融體系多元化，已在多個面向建立替代性金融管道，包括擴大人民幣在貿易結算中的使用、推動跨境銀行間支付系統（CIPS）發展，以及推出數位人民幣（e-CNY）。不過人民幣在全球金融體系中的影響力仍有待提升。

文章分析，中國限制人民幣在境外使用，使外國企業取得與持有人民幣的成本高昂且不便，難以用於支付中國供應商。截至2025年初，境外人民幣存款僅約2,340億美元，與美國境外約15兆美元的美元資產相比微不足道。

其次，中方強調已有126個國家的1791家銀行加入其跨境銀行間支付系統（CIPS），但是僅有194家直接接入CIPS，且幾乎都具有中國背景。大約80%的CIPS交易仍需透過總部位於歐洲的SWIFT系統完成，意味CIPS可能不像北京所宣稱的具有抗制裁能力。

而數位人民幣每日交易金額僅約60億美元，遠低於支付寶與維信支付合計每日超過1500億美元的交易量。面對推廣進展緩慢，一些地方政府開始以數位人民幣發放公務員薪資來刺激使用，政府也宣布數位人民幣帳戶將提供利息，但利率太低難以提升吸引力。

該文最後強調，若沒有強制政策、國家推動或制裁壓力，很少使用者會選擇中國的金融工具。以俄羅斯為例，只有在被西方制裁下時，才大量採用人民幣並加入CIPS，但即便如此，仍沒有任何一家俄羅斯銀行是CIPS的直接參與者。

精華 FAQ

  • 她認為中國能打造金融工具，卻無法強行創造市場需求。人民幣雖在貿易結算、CIPS與數位人民幣方面有所布局，但整體國際使用仍明顯不足。

  • 主要原因是人民幣受資本管制、境外使用受限，外國企業取得與持有成本高且不便，因此難以把人民幣作為穩定支付或投資工具。

  • CIPS雖宣稱已有多國銀行加入，但直接接入者很少，且多具中國背景；數位人民幣交易量也遠低於主流支付平台，推廣仍靠行政手段刺激。

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