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中共七一將至 習近平赴山東德州農村考察

記者張鈺琪／即時報導
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習近平在東于架村農田灌渠邊，查看水肥一體化設施。（新華社）
習近平在東于架村農田灌渠邊，查看水肥一體化設施。（新華社）

中共七一建黨紀念日將至，中國國家主席習近平24日在山東省德州市考察時強調，農業農村現代化關係中國式現代化全局，要提升農業綜合生產能力和質量效益，確保糧食等重要農產品穩定供給，並因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設。他並要求落實糧食生產支持政策，做好農資保供穩價，力爭全年糧食豐收。

據新華社，習近平24日在山東省委書記林武、省長周乃翔陪同下 ，到德州市考察調研。正值夏播時節，習近平上午前往德州市陵城區邊臨鎮東於架村，聽取當地「三夏」生產工作匯報，了解小麥收成、玉米種植、農資供應等情況。

報導稱，習近平在農田灌渠邊查看水肥一體化設施，隨後走進農田，同種糧大戶、農機手、農技人員交流。得知今年小麥畝產提高、玉米播種進度很快後，他表示，保障糧食等重要農產品穩定供給，是農業生產的重中之重。

習近平強調，要落實糧食生產各項支持政策，做好農資保供穩價，積極推廣先進適用品種、技術、裝備，穩步提高單產和效益，力爭全年糧食豐收。他並要求完善農業基礎設施，確保高標準農田建設質量，推進農業節水增效，強化氣象預報和災害監測預警，提升農業防災減災救災能力。

之後，習近平前往鄰近的「全國文明村」西于架村考察。習近平也到村民于鑫輝家中查看家居陳設，並與一家人交談，詢問就業收入、老人健康、孩子學習等情況，了解中共「三農」政策是否落實到位。

離開村子時，習近平對村民表示，「七一」將至，中共即將迎來成立105周年，「105年來，中共團結帶領全國各族人民不懈奮鬥，創造了無愧於歷史和人民的成就。現在正行進在全面建設社會主義現代化國家的新征程上，要齊心協力走好新的長征路，開創更加光明的未來。」

「七一」是中共建黨紀念日。1921年7月，中國共產黨首次召開全國代表大會；中共中央後來將每年7月1日定為「中國共產黨誕生紀念日」。

習近平24日在山東省德州市考察。圖為習近平在西于架村與村民交流。（新華社）
習近平24日在山東省德州市考察。圖為習近平在西于架村與村民交流。（新華社）

習近平在西于架村村民于鑫輝家中，與一家人圍坐交談。（新華社）
習近平在西于架村村民于鑫輝家中，與一家人圍坐交談。（新華社）

精華 FAQ

  • 他先到陵城區邊臨鎮東於架村了解「三夏」生產、小麥收成、玉米播種與農資供應，並查看水肥一體化設施，之後再到西于架村關心村民生活與三農政策落實情況。

  • 他要求落實糧食生產支持政策，做好農資保供穩價，推廣先進品種、技術與裝備，完善高標準農田和節水設施，並強化氣象預報與災害監測，提升防災減災能力。

  • 他到村民家中詢問就業收入、老人健康與孩子學習，了解政策是否落實到位；離村時則提到七一臨近，回顧中共105年成就，呼籲齊心協力走好新的長征路。

習近平 德州 中共

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