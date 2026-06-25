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涉稀土走私出口 中拘留2日人

記者張鈺琪謝守真／綜合報導
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日本官房長官木原稔24日表示，中國5月在遼寧大連拘捕兩名日本人，涉嫌觸犯「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」。被拘者中至少一人任職日本大型電機巨頭的中國子公司，疑似試圖將中國加強出口管制的稀土相關物品帶往境外。中國外交部24日亦證實兩人因違反中國法律而被依法拘留。

消息人士稱，兩人在中國先將稀土磁鐵嵌入產品加工，再出口到日本，在日本再將稀土磁鐵拆卸取出，藉此規避中方的出口管制。

同時，中國商務部昨日宣布，「我們想強調的是，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規」，將進一步完善戰略礦產兩用物項出口管制違法違規舉報機制，鼓勵實名舉報，並擴大對技術轉移、投資及研發合作等對外轉移行為的監管範圍，強化出口管制執法與社會監督，新規將於今年7月1日起實施。

公告提到，任何組織和個人均可舉報涉嫌違反出口管制法規的行為，包括未經許可出口戰略礦產、通過第三國轉運規避管制、非法對外轉移受管制技術，以及為違法出口提供貨運、報關、第三方電子商務交易平台和金融等服務等13項行為。對於實名舉報且經查證屬實的案件，將給予獎勵。

據日本共同社報導，木原在記者會上透露，兩名日人分別於5月18日及25日被拘，海關部門均在拘捕隔日向日本駐外使領館通報，兩人目前健康無虞。木原以案件仍在調查及保護隱私為由，未說明更多細節。中國外交部發言人郭嘉昆24日證實兩名日本人因違反中國法律，被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報個案情況。他並強調，日方應教育提醒在陸日本公民和企業遵守中國法律法規。

彭博引述知情人士透露稱，日本駐華大使今年多次請求與中國外交部官員會面，均未成功。中日間的外交接觸幾乎陷入停滯。另，日本首相高市早苗不願在今年11月亞太經濟合作會議（APEC）深圳峰會期間，與中國國家主席習近平會面，原因是不滿中國對她發起人身攻擊。

精華 FAQ

  • 中方指兩人涉嫌觸犯走私國家禁止進出口貨物、物品罪，疑與稀土相關物品出口有關。至少一人任職日企中國子公司，案件目前仍在調查。

  • 消息人士稱，疑似先在中國把稀土磁鐵嵌入產品加工，再出口到日本，之後在日本拆卸取出，藉此繞開中國對稀土相關物品的出口管制。

  • 商務部表示將完善戰略礦產兩用物項出口管制舉報機制，鼓勵實名舉報，並擴大對技術轉移、投資研發等監管範圍，新規自7月1日起施行。

稀土 日本 商務部

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