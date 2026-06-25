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「政府補不起」 李強駁發展產業靠補貼 4字概括中國經濟趨勢

記者陳宥菘／綜合報導
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中國總理李強24日上午在大連出席夏季達沃斯論壇開幕式，針對中國經濟局勢發表近40...
中國總理李強24日上午在大連出席夏季達沃斯論壇開幕式，針對中國經濟局勢發表近40分鐘演講，期間多次脫稿，並且駁斥外界的質疑。（中新社）

2026年夏季達沃斯論壇開幕式24日在遼寧省大連市舉行，中國國務院總理李強致詞時用「穩、新、活、融」4個字形容中國經濟當下特點和趨勢，表示中國發揮了重要「避風港」作用。他並稱，中國產品的競爭力不是靠政府補貼，「中國政府還沒有這麼富有，我們也補不起」，主要是靠中國的大規模市場把新產品用起來。

據中國外交部發布的致詞全文，李強說，中國在當前國際能源短缺、產供鏈嚴重受阻的多重衝擊下，仍然能夠穩健發展，為不確定性增多的世界注入了寶貴的確定性，發揮了重要「避風港」作用。

他並指，中國堅持主動擴大對外開放，已對63個國家實施零關稅政策，今年前5個月進口增速達到20.5%，明顯高於出口。

另根據多家港媒直播，李強重申中國企業對科研投入從未動搖，他特別提到華為，強調該公司長期遭受外部封鎖，但多年來研發投入不降反升，近10年投入人民幣1兆元用於科研，因此才有今天的硬核科技實力。他稱，今年中國要全面實施「十五五規劃」，將加強關鍵技術攻關，顯著提高基礎研究經費投入占比，持續提升原始創新能力。

他強調，中國的創新是苦練內功「拚」出來的。他說，中國新能源、智能網聯汽車等產業蓬勃發展，背後新材料、動力電池、通信等科技突破，這才是中國產品競爭力的關鍵，「而不是現在也有個別人士說的，中國產品有競爭力主要是靠中國政府補貼，不是這樣，中國政府還沒有這麼富有，我們也補不起」，主要是靠大規模市場把新產品用起來。

他也形容，中國有完備的產業體系，「任何一項有價值的科技成果在中國製造的加持下都能迅速變為實際產品」。

李強還提及國際上有關「中國衝擊2.0」的質疑，並反駁指中國的新興領域技術和產品，帶給世界的不是衝擊而是機遇，不是威脅而是賦能，他稱更多聲音以「中國機遇2.0」形容。李強24日下午亦出席夏季達沃斯論壇工商界代表座談會，他說中國從不刻意追求貿易順差，一直在與世界分享中國國內市場，願同各方推動貿易優化平衡發展。

李強表示，如果說過去，中國主要是以自身的大規模市場、低成本要素為世界提供「市場紅利」，那麼現在，中國在提供更大「市場紅利」的同時，還通過科技進步與產業升級，為全球提供愈來愈多的「創新紅利」。這些紅利交融疊加，給世界帶來的是更多的發展機遇、更大的發展空間。

李強稱，對全球發展而言，「中國機遇2.0」意味着更可及的先進技術、更普惠的成果共享。中國堅持開門搞創新，很多創新走的是開源路線，這讓更多國家特別是發展中國家用得上、用得起新技術新產品，既提升了其發展能力，也能推動解決諸多全球性發展難題。

精華 FAQ

  • 他用「穩、新、活、融」四字形容中國經濟現況與趨勢，並稱中國在全球衝擊下仍能穩健發展，對世界提供確定性，扮演重要的「避風港」角色。

  • 李強表示中國產品競爭力不是靠補貼，而是靠大規模市場把新產品快速用起來。他還說政府財力有限，「補不起」，真正關鍵是科技進步與產業升級。

  • 他以華為長期受封鎖但研發投入不減反增為例，稱近十年投入達人民幣1兆元。李強並說中國將加強關鍵技術攻關，提高基礎研究占比，提升原始創新能力。

李強 國務院 華為

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