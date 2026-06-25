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美管制難擋中企需求 Nvidia AI晶片在中國黑市價格翻倍漲

編譯任中原陳苓／綜合報導
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頂級Nvidia AI晶片在中國黑市的價格今年來上漲逾倍。（路透）
頂級Nvidia AI晶片在中國黑市的價格今年來上漲逾倍。（路透）

雖然美國限制先進晶片輸往中國，但中企對Nvidia輝達（另稱英偉達）的AI晶片，需求依舊強勁，這些晶片在中國黑市價格已經大漲一倍以上。

英國金融時報（FT）訪問多位中國晶片交易商，發現輝達旗艦DGX B300伺服器，過去半年價格從人民幣400萬元漲到人民幣800萬元以上（約117.81萬美元）。這款伺服器內含八顆Blackwell繪圖處理器（GPU），美國市場零售價約40萬美元。

交易商並說，輝達RTX 6000 Pro工作站晶片，售價也由年初時約人民幣5萬元漲到人民幣13萬元。RTX6000是新創業者開發大型語言模型常用的晶片，RTX 6000和DGX B300均受華府管制，禁止出口至中國。

輝達晶片在中國黑市的價格大漲，顯示美國最新的出口管制，壓縮黑市取得晶片的途徑，也顯示儘管北京當局力推以國產品取代輝達，當地對輝達處理器的需求仍然強勁。

貿易商表示：「交易漏洞已縮小，價格飆漲也讓中間商的交易風險日益攀升」。交易商指出，去年底美國當局加強調查非法晶片出口後，供應遭受嚴重破壞。

台灣及馬來西亞主管機關也開始調查晶片走私，設法阻撓晶片轉往中國。賣家表示，這些加強監管行動已使他們更難取得輝達晶片。而中國當局也加強監管輝達產品進口，包括H20及H200晶片，促使國內業者加速採用華為等生產的替代品。有交易商指出，H200原本在中國的供應量相對較多，供給受限後大幅加劇市場短缺。

多位交易商透露，有鑒於此，中國客戶採購的輝達硬體日益多元，包括能改用於AI運算的遊戲處理器、舊款資料中心設備如A100晶片等，好繞過限制。一位交易商說：「A100存貨很快就賣光了，企業別無選擇，只能買舊貨」。內建A100晶片的伺服器，價格從去年底約人民幣20萬元漲到人民幣60萬元。

數名交易商表示，H200處理器仍然可透過特殊管道取得，但買家通常得先在香港完成交易，再安排非正式方式運回中國。其中一種做法是將受限晶片安裝進允許進口的伺服器，但交易商坦言，這類操作風險極高，「沒有人敢大規模這樣做。你可以違反美國規則，但中國可不是這麼容易對付的。」

輝達晶片供給吃緊，推升了中國AI算力的租賃成本。兩年前當地的GPU租賃價格普遍低於美國，反映輝達晶片走私猖獗。如今美中的大型雲端和GPU租賃平台價格相當；而且倘若平台主要採用輝達最新的Blackwell晶片，價格還高於美國。

精華 FAQ

  • 因為中國企業對高性能算力需求依舊強勁，而合法與走私供應都被壓縮，交易漏洞縮小後，稀缺晶片在黑市自然被推高到更高價格。

  • DGX B300伺服器半年內從人民幣400萬元漲到800萬元以上，RTX 6000 Pro也從約5萬元升至13萬元，A100伺服器價格同樣大幅上揚。

  • 交易商指出，買家會轉買遊戲處理器、舊款A100等替代品，部分H200則透過香港與非正式運輸管道流入，但大規模操作風險極高。

輝達

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