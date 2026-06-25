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彭博：高市早苗不滿人身攻擊 傳APEC拒晤習近平

中國新聞組／北京25日電
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彭博報導，知情人士透露，日本首相高市早苗不願在今年11月舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平會面，原因是不滿中國對她發起的人身攻擊。目前中國正限制關鍵礦產出口，給日本帶來的壓力不斷加大。

報導提到，今年以來，中國對日輸出的鎢相關產品幾乎停擺；而5月間中國對日稀土磁鐵出口量，已降到2025年5月以來最低水準。而中國對相關產品出口日本的限制，都肇因於高市早苗2025年11月發表「台灣有事」說後。

這則報導指出，中方這些限制措施似乎精心拿捏，旨在對日本施加有針對性的壓力，且避免升級到可能招致美國反制的程度。雖然這些措施不如中國2010年曾實施、一度讓日本產業受壓的全面限制措施般嚴厲，但已迫使日企動用庫存，並緊急尋找替代供應來源。

報導提到，住友電氣工業董事長松本正義22日在北京鏈博會受訪時說，如果這種情況持續下去，「我們當然需要與中國政府對話……如果被中國拒之門外，勢必會給日本製造業帶來問題」。該公司是採購中國鎢相關產品的主要日企。

一名知情人士透露，儘管中國對日出口限制措施帶來的壓力不斷加大，但高市早苗因為不滿中國針對她發起的人身攻擊，不願在深圳峰會期間與習近平會面。預料兩人都將出席11月18至19日舉行的APEC深圳峰會，但目前不清楚中國方面是否有意安排兩人會晤。

知情者並表示，日本駐中國大使今年曾多次要求與中國外交部官員會面，但都未能如願。

報導提到，由於高市早苗拒絕收回相關言論，中國於是從旅遊到水產品等多個領域對日實施限制，日中之間的外交接觸今年以來幾乎停擺。

高市早苗6月初曾在記者會上表示，日本仍對與中國對話持開放態度，並強調相關對話正在各個層面展開。

包括日本在內的七國集團（G7）上周在G7峰會達成共識，承諾將大幅削減對「單一非G7供應來源」的依賴，目標是到2030年將對非G7供應來源的稀土和永久磁鐵的依賴度減至60%以下，矛頭直指中國。

精華 FAQ

  • 知情人士稱，主因是她不滿中國針對她發起的人身攻擊，因此不願在深圳舉行的APEC期間安排雙邊會晤；目前雙方雖都預計出席，但是否見面尚未明朗。

  • 報導指，中國今年對日輸出的鎢相關產品幾乎停擺，5月稀土磁鐵出口也降至低點；這些限制被視為針對日本施壓，但仍刻意避免升高到美國會強烈反制的程度。

  • 限制已迫使日企動用庫存並緊急尋找替代來源，住友電氣等企業也呼籲對話；同時日中外交接觸幾近停擺，而G7則加速降低對中國稀土供應的依賴。

習近平 APEC 高市早苗

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