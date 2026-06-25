7月上路新法被批「長臂管轄」中國斥歪曲解讀

中國司法部副部長胡衛列24日回覆國際社會質疑「民族團結進步促進法」對海外人士進行「長臂管轄」時，他批評部分西方媒體「歪曲解讀」。(中新社)

中國全國人民代表大會3月通過「民族團結進步促進法」，訂7月1日生效實施。路透發自北京的報導指出，中國司法部 副部長胡衛列24日表示，中國有權打擊在境外違反「民族團結進步促進法」的海外人士，此規定「是一項合乎情理法、必要且可行的法律措施」。

根據「民族團結進步促進法」第63條規定，中華人 民共和國境外的組織和個人，若「針對中華人民共和國破壞民族團結進步或製造民族分裂」，也可被追究法律責任。

路透報導，這項條款尤其引發台灣的警惕和擔憂，中國聲稱對台灣擁有主權，新法有可能為北京提供新的法律依據，打擊被它視為分離主義者的台灣人士。

人權團體也批評，中國曾試圖利用國際刑警組織(Interpol)的「紅色通報」(red notices)，要求外國政府逮捕那些被控犯下中國國內政治罪行的海外人士。

面對國際社會質疑該境外條款將向海外人士進行「長臂管轄」、「跨境鎮壓」，胡衛列24日在北京舉行的記者會上，批評部分西方媒體「歪曲解讀」。

他說：「世界各國都有權通過國內立法防止分裂和破壞活動，維護社會團結和正常秩序。」「這項規定立足中國國情，符合法律原則，與國際慣例相符，是合乎情理法、必要且可行的法律規定。」

胡衛列並表示，該境外規定針對的是「破壞民族團結進步、煽動民族分裂」的違法行為，運用法治手段「防範境外各種涉及國家事務的違法行為」；執行該法的境外規定，將有效維護中國主權、安全和發展利益，以及各民族人民的合法權益。

他說，「這不會影響中國與其他國家之間的正常人文交流、學術討論、經貿合作或其他活動。」

路透報導，「民族團結進步促進法」核心內容是為包括藏族和維吾爾族在內的55個少數民族群體，建立「共同的」民族認同。有些少數族群對中國統治不滿，多年來經常舉行抗議活動，其中一些演變為暴力衝突。部分人權組織指責中國政府在全國推行同化政策。