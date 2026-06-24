新聞眼／信息欄填情婦？中共組織人事系統 3大來因現新變
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北京一位著名經濟學者在朋友圈發短短一帖，說有央企幹部跟他說，上邊新下發「個人信息申報表」，其中有1欄很特別，是要填報「情夫（婦）的情況」。這不知是打趣還是牢騷，但可以肯定的是，中共組織人事系統的規矩正在大變。是有大來因，才伴隨出大變。
3大來因構成3大變，羅列起來是新黨建思想面世下原則之變、人事主掌者變陣後規矩之變、換屆之年的換屆紀律之變。
先看新思想下原則之變。所謂新思想就是6月15日中共舉行「全國黨建工作座談會」，會上正式推出「習近平黨建思想」。但要從「變」字來看，前面應有鋪墊，就是中共黨建由「13個堅持」變為「14個堅持」。
而新黨建思想之變，一定程度上來自於組織人事大權之變。具體來說是中共政治局去年3月31日會議，決定中央組織部長李干杰調任中央統戰部長，同日中央統戰部長石泰峰調任組織部長。這事極度罕有，組織人事大權至此換位，不僅李干杰再上層樓難了。再進一步就是以6月中共中央黨校換校長為標誌，退而不休以黨校校長操控組織人事大權的陳希，就此退下，蔡奇全面收復組織人事的政治局常委領導大權。
黨建思想新變、新人新規矩之變，最直接的影響就是帶來7月之變，或稱換屆之變。今年是中共的「換屆之年」，即中共市縣鄉三級中共黨委，以及鄉鎮縣市基層政權都要換屆，即將結束的第二季度是鄉鎮中共黨委換屆，7月開始的兩個月間，要完成縣級中共黨代會，以及縣人民代表大會代表選舉及政協委員協商提名。中共組織系統，愈高層級換得愈容易，反而是鄉鎮和縣、市三級不簡單，所以近來中共特別強調「嚴肅換屆紀律，確保風清氣正」。中共中組部最近又通令組織系統，健全聯查聯辦和快查快結機制。近期抓人特別多，這也許是因由之一。
因為傳聞其中新增了要填報情夫或情婦情況的欄位，顯示申報內容可能更細、更敏感，也反映組織人事管理正在加強對個人私領域的掌握。 文章歸納為三大來因：習近平黨建思想推出後的原則之變、人事主掌者調整後的規矩之變，以及今年換屆之年所帶來的紀律之變。 因為市縣鄉三級黨委與基層政權都要換屆，涉及選舉、提名與黨代會等程序，中共強調嚴肅紀律並建立快查快結機制，可能使整肅和抓人更加頻繁。
精華 FAQ
因為傳聞其中新增了要填報情夫或情婦情況的欄位，顯示申報內容可能更細、更敏感，也反映組織人事管理正在加強對個人私領域的掌握。
文章歸納為三大來因：習近平黨建思想推出後的原則之變、人事主掌者調整後的規矩之變，以及今年換屆之年所帶來的紀律之變。
因為市縣鄉三級黨委與基層政權都要換屆，涉及選舉、提名與黨代會等程序，中共強調嚴肅紀律並建立快查快結機制，可能使整肅和抓人更加頻繁。
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