呼應李在明與習近平…韓中總理時隔7年會晤「也來一張」

南韓總理金民錫(左)近日訪問中國，他於23日下午在大連與國務院總理李強舉行會晤。晚間更是在社群平台曬出兩人自拍照。（取自金民錫Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李強與金民錫在大連會晤，為韓中總理時隔七年再度會面。

李強與金民錫在大連會晤，為韓中總理時隔七年再度會面。 重點二： 雙方同意推進自貿協定第二階段談判，並擴大產供鏈合作。

雙方同意推進自貿協定第二階段談判，並擴大產供鏈合作。 重點三：金民錫以自拍照呼應李在明習近平互動，展現對中韓交流重視。

中國國務院總理李強 23日下午在大連會見南韓總理金民錫，這是韓中兩國總理時隔7年再次舉行會晤。李強表示，中韓貿易合作潛力巨大，願加快推進雙邊自貿協定第二階段談判，並推動建設開放型亞太經濟。金民錫則說，韓方歡迎中國企業赴韓投資興業，願同中方深化產供鏈合作，並願同中方加強高層交往及各級別對話。

金民錫23日晚間在個人IG曬出他與李強的自拍照，這樣輕鬆寫意的自拍照對黨和國家領導人而言實屬罕見。金民錫此舉也可視作呼應今年1月南韓總統李在明 訪問中國並與國家主席習近平 會晤時，用習近平贈送給他小米手機與習自拍。

金民錫22日起訪問中國3天，這是他就任總理後首次訪中。金民錫24日下午將在夏季達沃斯論壇發表特別講話。此外，因金民錫已表達辭意，預計這次訪中將成為其任內最後一次出訪。

南韓總統李在明今年一月初曾訪問中國，並與中國國家主席習近平會晤，兩國關係回溫，李在明並將今年定調為「韓中關係全面恢復元年」。

新華社報導，李強指出，中韓貿易合作潛力巨大，中方願同韓方用好兩國經濟部長會等機制，加快推進雙邊自貿協定第二階段談判。可以拓展半導體、人工智慧、新能源、生物醫藥等新興產業合作。雙方要深化旅遊、教育等領域交流合作，持續增進兩國國民感情。

李強並指，近年亞太經濟保持較快發展，得益於各國總體堅持開放合作。中方願同韓方加強協調配合，推動建設開放型亞太經濟，維護自由貿易和多邊主義，維護全球產供鏈安全穩定。

據報導，金民錫表示，韓方期待同中方落實好兩國元首重要共識，加強高層交往及各級別對話，拓展經貿、高新技術等領域合作，加快雙邊自貿協定第二階段談判進程。韓方歡迎中國企業赴韓投資興業，願同中方深化產供鏈合作。

金民錫又指，韓方重視中國在國際事務中的重要作用和影響，積極支持中方主辦今年APEC峰會，願同中方加強溝通協調，為捍衛多邊主義、維護地區和國際和平穩定作出更大努力。

金民錫23日也到訪清華大學，與大學黨委書記邱勇座談。金曾於2009年至2010年就讀於清華大學法學院獲法學碩士學位。他回憶當年清晨搭飛機往返韓中上課、騎單車上學、在宿舍煮飯的經歷，形容在清華的求學經歷是人生中最美好的回憶之一。

在金民錫訪中之際，韓中自貿協定第二階段第十五輪談判22日在北京啟動，為期五天，雙方將圍繞跨境服務貿易、投資和金融服務三大領域，就協定文本和市場開放等議題開展深入磋商，爭取取得實質性進展。