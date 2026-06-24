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中客在歐話語權上升 瑞典復飛上海、瑞士出旅遊書招手

中國新聞組／北京24日電
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中國東方航空恢復上海至瑞典首都斯德哥爾摩的直飛航班，意味該航線時隔六年再度啟航。...
中國東方航空恢復上海至瑞典首都斯德哥爾摩的直飛航班，意味該航線時隔六年再度啟航。(取材自東航)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國旅客在歐洲旅遊市場的消費與話語權持續上升。
  • 重點二：東航恢復上海直飛斯德哥爾摩，並加開上海至蘇黎世航線。
  • 重點三：瑞士與瑞典皆積極向中國客源招手，盼帶動旅遊復甦。

隨著中國旅客的國際旅遊話語權持續抬升，歐洲旅遊業正步入競爭全面升級的新階段，各國政府、國家旅遊局與私營企業同步發力，爭相在中國出境遊版圖中搶占更大份額。在此背景下，中國東方航空日前宣布時隔六年正式恢復上海至瑞典首都斯德哥爾摩的直飛航班，本月稍早也開通上海至瑞士蘇黎世航線。

觀察者網引述國際旅遊行業媒體「旅行與旅遊世界」報導，中國遊客長期位居歐洲國際訪客消費最高梯隊之列，尤其在奢侈品購物、高山度假、高端酒店與定制跟團產品上表現突出。

瑞士聯邦統計局與英國媒體數據顯示，2025年1至10月，中國遊客在瑞士的住宿量已達107.1萬間夜，同比增長5.3%，預計2025全年中國遊客過夜數將回升至120萬至130萬人次區間，是亞洲範圍內最具戰略意義的高價值客源。

瑞士國家旅遊局近期在北京發布由旅歐青年插畫家馬宇晴創作的旅行插畫圖書「漫遊瑞士」，以插畫與隨筆交織的視覺語言，期盼中國遊客能在從容的節奏裡，獲得一段更有縱深、更有呼吸感的旅程。

與此同時，北歐市場也迎來強勁復甦。數據顯示，2025年中國休閒及商旅客人為瑞典貢獻的酒店客夜量同比大幅增長45.2%，其中在斯德哥爾摩停留時間占比超過總數一半。

中國東方航空恢復上海至瑞典首都斯德哥爾摩的直飛航班，意味該航線時隔六年再度啟航。瑞典旅遊局3月預告，中國與瑞典的直飛航班總量將在2026年夏季創下歷史新高。直航將有助中瑞、中歐雙方交流往來。

本月稍早，東航也開通至瑞士蘇黎世航線，東航上海至蘇黎世航線每周二、四、日執飛3班。是東航繼2025年開通上海至日內瓦航線後在瑞士執飛的第二條航線。東航也成為目前唯一運營中國至蘇黎世直飛航線的中國航司。

精華 FAQ

  • 因中國遊客消費力高，長期位居歐洲國際訪客消費前列，特別偏好奢侈品、高山度假、五星酒店與定制團，成為各國爭取的高價值客源。

  • 東航恢復上海至斯德哥爾摩直飛航班，結束六年中斷；同時開通上海至蘇黎世航線，每周二、四、日飛行，並成為目前唯一運營中國至蘇黎世直飛的中國航司。

  • 瑞士國家旅遊局在北京推出插畫旅遊書《漫遊瑞士》，強調慢節奏深度旅行；瑞典則受直航復飛帶動，預期2026年夏季中瑞直飛班次將創歷史新高。

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